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1 сентября парк президентской резиденции будет открыт для детей



Ереван /Медиамакс/. По случаю Дня знаний и начала нового учебного года 1 сентября с 14:00 по 18:00 ворота резиденции президента Армении будут открыты для детей и их родителей.

Пресс-служба президента сообщает, что под их распоряжением будут территория на открытом воздухе и прилегающий парк.

Перед этим, при поддержке ЮНИСЕФ, утренними гостями резиденции президента будут воспитанники детских домов и центров опеки за детьми с особыми потребностями, дети из социально необеспеченных семей.

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