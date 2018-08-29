1 сентября парк президентской резиденции будет открыт для детей

Ереван /Медиамакс/. По случаю Дня знаний и начала нового учебного года 1 сентября с 14:00 по 18:00 ворота резиденции президента Армении будут открыты для детей и их родителей.

Пресс-служба президента сообщает, что под их распоряжением будут территория на открытом воздухе и прилегающий парк.



Перед этим, при поддержке ЮНИСЕФ, утренними гостями резиденции президента будут воспитанники детских домов и центров опеки за детьми с особыми потребностями, дети из социально необеспеченных семей.