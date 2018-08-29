РПА не выдвинет кандидата на пост мэра Еревана

Ереван/Медиамакс/. Вице-спикер Национального собрания, спикер Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил сегодня, что на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана 23 сентября РПА не выдвинет кандидата.

«Наше неучастие обусловлено рядом обстоятельств, в первую очередь, тем, что в Армении сегодня постреволюционная ситуация, основной сценой разворачивающихся событий является Национальное собрание, и для Армении есть более важные внешние и внутренние вызовы, чем выборы в органы местного самоуправления»,- в беседе с журналистами заявил Эдуард Шармазанов.