Необходимо превратить диалог в политическую культуру, заявил президент

Ереван Управление по связям с общественностью аппарата президента Армена Саргсяна распространило оценку президента относительно текущей политической ситуации в Армении.

«Президент ожидает, что все политические силы будут руководствоваться приоритетными интересами безопасности, устойчивого и без потрясений развития нашей страны. Государственный интерес, безопасность страны и уважение прав личности и гражданина являются приоритетом для нас всех»,- заявил президент Армении.

Армен Саргсян приветствовал встречу премьер-министра и председателя Национального собрания, положительно оценив достигнутые по итогам встречи договоренности.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время будут достигнуты положительные результаты.

«Президент республики подтверждает свою позицию о том, что проблемы наилучшим образом решаются посредством диалога и переговоров, достигнутые в ходе которых договоренности стороны уважают, последовательно выполняя действия, обусловленные этими договоренностями, извлекая в процессе уроки и констатируя успехи.

Это необходимо превратить в приоритетную культуру, присущую нашим политическим отношениям»,- говорится в оценке.