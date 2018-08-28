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Необходимо превратить диалог в политическую культуру, заявил президент


Фото: Photolure


Ереван Управление по связям с общественностью аппарата президента Армена Саргсяна распространило оценку президента относительно текущей политической ситуации в Армении.

«Президент ожидает, что все политические силы будут руководствоваться приоритетными интересами безопасности, устойчивого и без потрясений развития нашей страны. Государственный интерес, безопасность страны и уважение прав личности и гражданина являются приоритетом для нас всех»,- заявил президент Армении.

 

Армен Саргсян приветствовал встречу премьер-министра и председателя Национального собрания, положительно оценив достигнутые по итогам встречи договоренности. 

 

Президент выразил надежду, что в ближайшее время будут достигнуты положительные результаты. 

 

«Президент республики подтверждает свою позицию о том, что проблемы наилучшим образом решаются посредством диалога и переговоров, достигнутые в ходе которых договоренности стороны уважают, последовательно выполняя действия, обусловленные этими договоренностями, извлекая в процессе уроки и констатируя успехи. 

 

Это необходимо превратить в приоритетную культуру, присущую нашим политическим отношениям»,- говорится в оценке.

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