Никол Пашинян и Ара Баблоян встретились

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Национального собрания Ара Баблоян провели сегодня встречу.

С инициативой проведения встречи ранее выступил глава парламента, сделав заявление о внутриполитической ситуации в стране.

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«В результате обсуждений вокруг поднятых вопросов руководители законодательной и исполнительной власти, в частности, констатировали:

- Независимо от политических взглядов в Республике Армения каждый имеет право на свободу слова и отличного мнения.

- Независимость судов – важнейшая гарантия обеспечения правосудия в стране, следовательно, механизм разделения и равновесия законодательной, исполнительной и судебной власти никоим образом не должен быть нарушен.

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- В вопросе реализации правосудия судебная система Армении всем своим инструментарием не исчерпала себя, тем не менее, если в результате политических обсуждений стороны придут к выводу, что есть необходимость института «переходного правосудия», то это должно быть реализовано посредством изменений в Конституции и соответственного законодательного поля и, в то же время, никоим образом не должно нарушать правосудие.

- Согласно программе правительства, одобренной Национальным собранием Армении 07.06.2018 года, «внеочередные парламентские выборы необходимо провести максимум в течение года». В случае проведения внеочередных парламентских выборов посредством конституционных реформ институт референдума среди прочих механизмов может быть самым демократическим, поскольку нуждающаяся в изменениях Конституция была принята на референдуме. Тем не менее, в этом вопросе выбор любого варианта должен быть сделан в результате широких общественных и политических обсуждений. Такие возможности не исчерпаны как в парламенте, так и в широких общественных кругах»,- говорится в сообщении Национального собрания.