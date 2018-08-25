Хотим активизировать связи с Арменией, заявила Меркель

Ереван/Медиамакс/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня в Ереване, что Германия хочет развивать с Арменией более активное сотрудничество.

«У нас очень хорошие отношения, которые, однако, могут более расшириться. Меня сопровождает экономическая делегация. Мы бы хотели сотрудничать в сферах цифровизации, науки и образования. Можно углублять сотрудничество научных учреждений двух наших стран»,- заявила Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



