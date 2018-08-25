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Хотим активизировать связи с Арменией, заявила Меркель



Ереван/Медиамакс/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня в Ереване, что Германия хочет развивать с Арменией более активное сотрудничество.

«У нас очень хорошие отношения, которые, однако, могут более расшириться. Меня сопровождает экономическая делегация. Мы бы хотели сотрудничать в сферах цифровизации, науки и образования. Можно углублять сотрудничество научных учреждений двух наших стран»,- заявила Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Меркель и Армения


Говоря о новом соглашении Армения-ЕС, канцлер отметила, что Германия сделает все возможное, чтобы поддержать процесс его реализации.

«Мы рады, что Армении удалось подписать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом. Германия внесет свой вклад в реализацию соглашения»,- заявила она.

Что касается вопроса либерализации визового режима между Арменией и Европейским союзом, канцлер заявила:

«Визовый режим с Грузией и Украиной либерализирован. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы достичь либерализации визового режима также с Арменией».

Коснувшись урегулирования нагорно-карабахского конфликта, канцлер Германии отметила, что конфликты можно решить только посредством переговоров.

«Мы должны приложить усилия, чтобы максимально быстро урегулировать этот конфликт»,- заявила Ангела Меркель.

Никол Пашинян заявил, что по итогам визита канцлера будет сформирована повестка конкретных действий, касающаяся различных сфер двустороннего сотрудничества.

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