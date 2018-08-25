Визит Меркель откроет новые горизонты, заявил Армен Саргсян

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян выразил уверенность, что исторический визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению откроет новые горизонты для развития армяно-германских отношений.

«Хочу с удовлетворением отметить, что отношения между Арменией и Германией основаны на взаимопонимании и глубоком доверии. Германия – очень важный партнер для Армении, но наше сотрудничество может еще больше расшириться в разных сферах. И, конечно, не могу не выразить удовлетворение за признание Германией Геноцида армян и за ту политическую поддержку, которую мы ощущаем в процессе нашего сотрудничества с Евросоюзом, поскольку отношения Армении и ЕС имеют очень важное значение для нас»,- отметил Армен Саргсян, приняв канцлера Германии.



Подводя итоги 26-летних отношений Армении и Германии, назвала их позитивными.



«Согласна с Вами в том, что в наших отношениях есть нереализованный потенциал, который нужно использовать как в политической и экономической, так и в научно-исследовательской и технологической сферах. Мы хотим принять свое участие в объявленных Арменией реформах, внимательно следили за происходившими весной в вашей стране изменениями и процессами. Мы готовы продолжить сотрудничество на этом сложном, но важном пути»,- заявила Ангела Меркель.



