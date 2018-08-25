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Ангела Меркель в Ереване


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. С официальным визитом в Армению прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

В пресс-службе правительства Армении отметили, что это первый визит канцлера Германии в истории независимой Армении. 

 

В аэропорту «Звартноц» Ангелу Меркель встретил премьер-министр Никол Пашинян. 

 

После официальной церемонии канцлер направилась в мемориальный комплекс в Цицернакаберде, чтобы почтить память жертв Геноцида армян. 

 

Затем состоятся армяно-германские переговоры на высшем уровне во главе с Николом Пашиняном и Ангелой Меркель. 

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