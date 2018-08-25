Ангела Меркель в Ереване

Ереван/Медиамакс/. С официальным визитом в Армению прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

В пресс-службе правительства Армении отметили, что это первый визит канцлера Германии в истории независимой Армении.

В аэропорту «Звартноц» Ангелу Меркель встретил премьер-министр Никол Пашинян.

После официальной церемонии канцлер направилась в мемориальный комплекс в Цицернакаберде, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

Затем состоятся армяно-германские переговоры на высшем уровне во главе с Николом Пашиняном и Ангелой Меркель.