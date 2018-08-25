Ангела Меркель в Ереване

Ереван/Медиамакс/. С официальным визитом в Армению прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.
В пресс-службе правительства Армении отметили, что это первый визит канцлера Германии в истории независимой Армении.
В аэропорту «Звартноц» Ангелу Меркель встретил премьер-министр Никол Пашинян.
После официальной церемонии канцлер направилась в мемориальный комплекс в Цицернакаберде, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Затем состоятся армяно-германские переговоры на высшем уровне во главе с Николом Пашиняном и Ангелой Меркель.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.