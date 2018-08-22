Обязательно встречусь с Ара Баблояном, заявил Никол Пашинян

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что встретится с председателем Национального собрания Ара Баблояном.

«Да, я встречусь с Ара Баблояном, почему бы и нет. Обязательно встречусь, проведу дискуссию, чтобы ни у кого не было дополнительных сомнений. Для нас очень важно, чтобы все наши граждане, в том числе депутаты Национального собрания и все остальные, правильно воспринимали содержание нашей политической деятельности и не имели излишних опасений»,- на брифинге с журналистами заявил Никол Пашинян.

Политика | 2018-08-21 09:50:12 В речи Пашиняна прозвучали опасные месседжи, заявил Баблоян

На днях Ара Баблоян выступил с заявлением, выразив глубокую обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией.

«Общественно-политическая жизнь, конституционно-правовые отношения органов государственной власти и общественная солидарность находятся под угрозой. Я наблюдаю опасные тенденции по разделению общества на противоборствующие группы сторонников революции и контрреволюции с проявлением нетерпимости»,- заявил председатель Национального собрания.

Он отметил, что планирует встретиться с президентом, премьер-министром, омбудсменом, представителями Высшего судебного совета и международных дипломатических миссий для обсуждения создавшейся ситуации.