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Обязательно встречусь с Ара Баблояном, заявил Никол Пашинян


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что встретится с председателем Национального собрания Ара Баблояном.

«Да, я встречусь с Ара Баблояном, почему бы и нет. Обязательно встречусь, проведу дискуссию, чтобы ни у кого не было дополнительных сомнений. Для нас очень важно, чтобы все наши граждане, в том числе депутаты Национального собрания и все остальные, правильно воспринимали содержание нашей политической деятельности и не имели излишних опасений»,- на брифинге с журналистами заявил Никол Пашинян. 

 

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На днях Ара Баблоян выступил с заявлением, выразив глубокую обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией. 

 

«Общественно-политическая жизнь, конституционно-правовые отношения органов государственной власти и общественная солидарность находятся под угрозой. Я наблюдаю опасные тенденции по разделению общества на противоборствующие группы сторонников революции и контрреволюции с проявлением нетерпимости»,- заявил председатель Национального собрания. 

 

Он отметил, что планирует встретиться с президентом, премьер-министром, омбудсменом, представителями Высшего судебного совета и международных дипломатических миссий для обсуждения создавшейся ситуации. 

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