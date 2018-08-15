Все преступники будут наказаны, заверил премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «все преступники будут подвергнуты ответственности, каждая копейка, украденная у народа, будет возвращена».

Сегодня в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook глава правительства заявил, что «триумфу народной революции нет альтернативы».



«В Армении установлена власть народа, и нет силы, способной остановить победу народной революции»,- заявил Никол Пашинян.



Он подчеркнул, что все те, кто попытается встать на пути народа, «окажутся на помойке истории».



«Установлению законности в Армении нет альтернативы. Все лица, совершившие преступления перед государством и народом, будут привлечены к ответственности. Все ответят за содеянное в соответствии с законодательством Армении. Мы организуем весь этот политический процесс в рамках полномочий, полученных от народа, и не нарушим эти границы. Мы не хотим заменять чужое беззаконие своим беззаконием, не хотим заменять чужой грабеж своим грабежом и класть награбленное другими в свои карманы. Мы хотим перенести награбленное в госбюджет Армении и направить на нужды народа»,- заявил Никол Пашинян.



Премьер-министр напомнил, что 17 августа в 18:30 на Площади Республики состоится митинг, в ходе которого будут подведены итоги «100 дней власти граждан».