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«Армения стала театром одного актера», заявил Вазген Манукян


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Лидер партии Национально-Демократический Союз (НДС) Вазген Манукян назвал «опасным» решение об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

«10 лет правления Роберта Кочаряна наша партия и я лично были в жесткой оппозиции, мы обвиняли власти во многих вопросах и были против многих решений.

Но я категорически не согласен с тем обвинением, которое предъявлено Роберту Кочаряну и Юрию Хачатурову, считаю его необоснованным, а решение об аресте – опасным и наносящим удар по безопасности нашего государства», - сказано в заявлении Вазгена Манукяна, опубликованном на его сайте.

Он назвал тревожным то обстоятельство, что «сейчас Армения стала театром одного актера, практически не действуют противовесы в виде оппозиционных партий, общественных организаций, прессы и т.д».

«Есть впечатление, что все напуганы и выжидают. Эта дорога приведет нас к 37-му году, войне, изоляции на международной арене»,- заявил Вазген Манукян.

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