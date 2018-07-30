Фракция РПА сделала заявление по «делу Кочаряна»

Ереван /Медиамакс/. Фракция РПА в Национальном Собрании Армении заявила, что уголовное дело в отношении экс-президента Роберта Кочаряна и решение о его аресте «не имеют ничего общего с демократией, верховенством закона и независимостью судебной власти».

В заявлении фракции РПА говорится, что «возбужденное дело нанесет серьезный вред внутриполитическим развитиям в стране».



«Такие необоснованные обвинения поощряют тенденции раскола в обществе, что становится еще более опасным на фоне вызовов, связанных с Арменией и Арцахом», - говорится в заявлении.



Фракция РПА заявила, что буде использовать каналы парламентской дипломатии и международные трибуны для предания огласке своей позиции.