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Фракция РПА сделала заявление по «делу Кочаряна»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Фракция РПА в Национальном Собрании Армении заявила, что уголовное дело в отношении экс-президента Роберта Кочаряна и решение о его аресте «не имеют ничего общего с демократией, верховенством закона и независимостью судебной власти».

В заявлении фракции РПА говорится, что «возбужденное дело нанесет серьезный вред внутриполитическим развитиям в стране».

«Такие необоснованные обвинения поощряют тенденции раскола в обществе, что становится еще более опасным на фоне вызовов, связанных с Арменией и Арцахом», - говорится в заявлении. 

Фракция РПА заявила, что буде использовать каналы парламентской дипломатии и международные трибуны для предания огласке своей позиции.

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