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«С Кочаряном сводят политические и личные счеты»


Виктор Согомонян
Виктор Согомонян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян заявил сегодня, что возбуждение уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна и его арест являются незаконными.

«С Кочаряном сводят политические и личные счеты. Дело не имеет правовой основы», - заявил Виктор Согомонян на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

«Все очевидно. Нам остается выяснить, кто является условным Берией, и я заверяю, что мы его найдем, и этот Берия будет наказан. В Армении не будет правового произвола», - подчеркнул Виктор Согомонян.

«Кочарян выйдет на свободу, а те, кто его незаконно преследуют, будут наказаны, мы будем использовать все инструменты политической и правовой борьбы», - добавил он.

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