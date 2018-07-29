Ереван /Медиамакс/. Руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян заявил сегодня, что возбуждение уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна и его арест являются незаконными.
«С Кочаряном сводят политические и личные счеты. Дело не имеет правовой основы», - заявил Виктор Согомонян на состоявшейся сегодня пресс-конференции.
«Все очевидно. Нам остается выяснить, кто является условным Берией, и я заверяю, что мы его найдем, и этот Берия будет наказан. В Армении не будет правового произвола», - подчеркнул Виктор Согомонян.
«Кочарян выйдет на свободу, а те, кто его незаконно преследуют, будут наказаны, мы будем использовать все инструменты политической и правовой борьбы», - добавил он.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.