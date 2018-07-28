1668 просмотров

В Армении предъявлено обвинение генсеку ОДКБ


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Специальная следственная служба Армении предъявила сегодня обвинение по делу о событиях в Ереване 1-2 марта 2008 года генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), бывшему начальнику Генерального штаба вооруженных сил Армении Юрию Хачатурову.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что он «по предварительному соглашению с другими лицами сверг конституционный строй в Армении».

26 июля аналогичное обвинение было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.

Как и в случае с Кочаряном, Специальная следственная служба обратилась в суд с ходатайством о задержании Юрия Хачатурова.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Объяснение | Июль 27, 2018 18:08
Кочарян: отрывки из интервью последних 10 лет

Политика | Июль 27, 2018 13:25
В Армении предъявлено обвинение генсеку ОДКБ

Политика | Июль 27, 2018 09:08
Роберт Кочарян отверг предъявленные обвинения
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe