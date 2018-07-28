В Армении предъявлено обвинение генсеку ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Специальная следственная служба Армении предъявила сегодня обвинение по делу о событиях в Ереване 1-2 марта 2008 года генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), бывшему начальнику Генерального штаба вооруженных сил Армении Юрию Хачатурову.

Юрий Хачатуров обвиняется в том, что он «по предварительному соглашению с другими лицами сверг конституционный строй в Армении».



26 июля аналогичное обвинение было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.



Как и в случае с Кочаряном, Специальная следственная служба обратилась в суд с ходатайством о задержании Юрия Хачатурова.