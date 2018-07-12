«У нас нет задачи заполнить тюрьмы людьми»,- заявил премьер

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «у нас нет задачи заполнить тюрьмы людьми».

«Мы придаем большое значение установлению законности, борьбе с преступностью, криминальноым мышлением, коррупции и это важнейший процесс, происходящий в публичной жизни Армении. Но мы также подчеркиваем, что наша цель вовсе не заполнении тюрем людьми, наша задача заключается в обеспечении законности, а в борьбе с коррупцией мы нацелены на возмещение ущерба, нанесенного государству и народу до последней копейки»,- заявил Никол Пашинян, представляя 10 июля членам коллегии Следственного комитета нового председателя комитета Айка Григоряна.

«Граждане должны быть уверены, что для Следственного комитета все люди равны перед законом вне зависимости от их имени и фамилии, биографии, происхождения, занимаемых в прошлом или настоящем должностей. Это важнейшая задача, от решения которой в большей степени зависит то настроение, которое установлено в Армении и та реальность, которую мы конструируем сегодня»,- отметил премьер-министр.