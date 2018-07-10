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Айк Григорян возглавит Следственный комитет


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проект решения о назначении Айка Григоряна председателем Следственного комитета.

«Борьба с коррупцией в Армении является приоритетом. Однако при этом не должны нарушаться права человека. В борьбе со злоупотреблениями мы должны исключить возможность какой-либо другой трактовки работы правоохранительной системы»,- заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к Айку Григоряну.

Медиамакс напоминает, что прежний глава Следственного комитета Агван Овсепян представил заявление об отставке в июне 2018 года.

Айк Григорян родился в 1976 году в Ереване.

В 1994-1996гг. служил в Вооруженных силах Армении.

Высшее юридическое образование получил в России. В 2001 году с отличием окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета министерства обороны России.

В 2001-2006гг. работал в качестве следователем и старшим следователем военной прокуратуры в гарнизонах Гадрута, Мартакерта, Гюмри, Еревана.

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