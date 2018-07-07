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«Укравшие у народа должны быть задержаны», заявил премьер


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Никол Пашинян заявил, что правительство Армении «последовательно пойдет за украденными у народа средствами».

«Те, кто воровал у народа, должны быть задержаны. Для меня будет позором, если при моей власти кто-либо будет политзаключенным. Для нас важны ценности, законность, мы не собираемся заменять чужой грабеж своим грабежом, чужую монополию – своей монополией.

Перед каждым из вас у меня есть обязательства о том, что мы последовательно вернем награбленное, независимо от имен и фамилий воровавших»,- заявил премьер-министр 5 на одной из встреч с гражданами в Сюнике.

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