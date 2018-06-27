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«Новая Армения будет мощной страной», заявил президент


Фото: ANCA


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян заявил, что «новая Армения будет мощной страной, которой все мы будем гордиться».

Армен Саргсян заявил об этом 26 июня, выступая на мероприятии в Сенате, посвященном 100-летию Первой армянской республики, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

«21-й век будет нашим. Эра, когда мир руководствуется интересами энергии, нефти, природных ресурсов, постепенно отступает. В новой эре мир будут двигать вперед человеческие ценности, ум, кропотливая работа, честность и талант. И эта страна [США] –  лучший пример сказанного мною»,- заявил президент Армении.

«Мы являемся единственным мостом между Европой и Азией, единственным мостом между Европой и Евразией. Авторитет нашей страны растет с реальными ценностями дипломатии.

Сегодня у нас есть четкое послание. Мы должны победить. Мы не только можем построить новую Армению, но и новая Армения должна быть мощной страной, которой все мы будем гордиться»,- подчеркнул Армен Саргсян.

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