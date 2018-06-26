Карен Карапетян покинет пост первого зампредседателя РПА

Ереван/Медиамакс/. Экс-премьер Армении Карен Карапетян покинет пост первого заместителя председателя Республиканской партии Армении.

Как передает «Арменпресс», эту новость в ходе беседы с журналистами сообщил вице-спикер Национального собрания Армении, спикер РПА Эдуард Шармазанов.

«Я нормально отношусь к этому решению. Карен Карапетян – зрелый политический деятель, он сам решает – быть первым заместителем или нет. Я с уважением отношусь к решению Карена Карапетяна»,- заявил Эдуард Шармазанов.

На вопрос, кто заменит Карена Карапетяна на посту первого заместителя председателя РПА, Эдуард Шармазанов ответил, что данный вопрос будет решен на заседании совета РПА.