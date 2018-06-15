«В Армении сейчас нет коррупции», - заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что «в Армении сейчас нет коррупции».

«Я могу это сказать, потому что сейчас в Армении антикоррупционная атмосфера. Конечно, могут быть какие-то отдельные явления - коррупционные остатки коррупционного прошлого. К сожалению, это не гарантия на будущее, но я думаю, что эта атмосфера, этот процесс позволят нам гарантировать продолжение этой ситуации», - сказал глава правительства Армении в интервью телеканалу RT.



Никол Пашинян выразил уверенность, что Республиканская партия Армении не сможет добиться успеха на выборах.



«Это нереально. У них не будет никакого камбэка никогда. Могут быть другие партии, другие силы, которые могут выиграть на выборах, но они (республиканцы) уже никогда не придут назад - это точно. Во всяком случае, я так чувствую и я уверен в этом», - сказал премьер.



Что касается будущего блока «Елк», в который входит партия премьера «Гражданский договор», то Никол Пашинян отметил, что «мы сейчас в процессе обсуждения будущего блока».



«Партия, конечно же, будет развиваться независимо от сценария будущего нашего блока», - уточнил глава правительства.