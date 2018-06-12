Франк Энгель продолжит активную работу с армянскими коллегами

Ереван /Медиамакс/. Депутат Европейского парламента Франк Энгель заверил сегодня, что продолжит активно сотрудничать с армянскими коллегами, в том числе по вопросу Арцаха.

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном.



