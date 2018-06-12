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Франк Энгель продолжит активную работу с армянскими коллегами


Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Фото: Пресс-служба правительства


Ереван /Медиамакс/. Депутат Европейского парламента Франк Энгель заверил сегодня, что продолжит активно сотрудничать с армянскими коллегами, в том числе по вопросу Арцаха.

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном.

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Никол Пашинян высоко оценил проармянскую деятельность Франка Энгеля и поблагодарил его за объективное представление справедливой борьбы народа Арцаха на международных платформах.

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