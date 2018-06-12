Франк Энгель продолжит активную работу с армянскими коллегами

Ереван /Медиамакс/. Депутат Европейского парламента Франк Энгель заверил сегодня, что продолжит активно сотрудничать с армянскими коллегами, в том числе по вопросу Арцаха.
Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном.
Никол Пашинян высоко оценил проармянскую деятельность Франка Энгеля и поблагодарил его за объективное представление справедливой борьбы народа Арцаха на международных платформах.
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