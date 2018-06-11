Агван Овсепян представил заявление об отставке

Ереван /Медиамакс/. Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян представил сегодня заявление об отставке.

Согласно сообщению Следственного комитета, об этом он сообщил сегодня на встрече с аппаратом комитета.



«Оглядываясь на прошедшие 4 года, вижу и убеждаюсь, что была проделана значительная систематизированная работа. Мы основали состоявшийся для всех Следственный комитет: это результат нашей совместной работы»,- заявил Агван Овсепян.



Он заявил, что продолжит заниматься активной творческой, научной, педагогической и общественной деятельностью.



Агван Овсепян начал профессиональную деятельность в правоохранительной системе в 1974 году.



В 1998-2013 гг. он занимал должность генерального прокурора Армении.