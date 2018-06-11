343 просмотров

Агван Овсепян представил заявление об отставке


Агван Овсепян
Агван Овсепян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян представил сегодня заявление об отставке.

Согласно сообщению Следственного комитета, об этом он сообщил сегодня на встрече с аппаратом комитета.

«Оглядываясь на прошедшие 4 года, вижу и убеждаюсь, что была проделана значительная систематизированная работа. Мы основали состоявшийся для всех Следственный комитет: это результат нашей совместной работы»,- заявил Агван Овсепян.

Он заявил, что продолжит заниматься активной творческой, научной, педагогической и общественной деятельностью.

Агван Овсепян начал профессиональную деятельность  в правоохранительной системе в 1974 году.

В 1998-2013 гг. он занимал должность генерального прокурора Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Июнь 11, 2018 14:37
Агван Овсепян представил заявление об отставке

Нагорный Карабах | Июнь 11, 2018 12:34
Мнацаканян представил шаги Баку коллегам по ОДКБ

Нагорный Карабах | Июнь 11, 2018 11:41
МИД Армении: Убийство военнослужащего – очередная провокация Баку
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe