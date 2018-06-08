Назначены губернаторы Армавира и Сюника

Ереван /Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительства губернаторами Армавира и Сюника были назначены, соответственно, Гагик Мириджанян и Карен Амбарцумян.

Другим решением правительства с этих должностей освобождены Ашот Каграманян и Ваге Акопян.



