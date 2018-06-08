Назначены губернаторы Армавира и Сюника

Ереван /Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительства губернаторами Армавира и Сюника были назначены, соответственно, Гагик Мириджанян и Карен Амбарцумян.
Другим решением правительства с этих должностей освобождены Ашот Каграманян и Ваге Акопян.
Таким образом, во всех десяти марзах Армении назначены новые губернаторы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что назначения губернаторов произведены в рамках политических договоренностей.
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