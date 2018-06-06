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Ваграм Шагинян покидает пост начальника Специальной следственной службы


Ваграм Шагинян
Ваграм Шагинян

Ереван /Медиамакс/. Начальник Специальной следственной службы Армении Ваграм Шагинян заявил сегодня, что «по стечению сложившихся обстоятельств больше не считает целесообразным продолжать дальнейшую службу».

«Я рад, что могу открыто заявить: в нашей стране немногие правоохранительные органы могут гордиться тем, что за последние годы борьба против коррупции в их системе была столь же эффективной, как в Специальной следственной службе»,- говорится в послании Ваграма Шагиняна.

Он подчеркнул, что «пытался сделать все возможное, чтобы в службе работали люди, преданные своему делу, толковые и честные следователи».

Ваграм Шагинян занимал пост начальника Специальной следственной службы с 2013 года.

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