Ваграм Шагинян покидает пост начальника Специальной следственной службы

Ереван /Медиамакс/. Начальник Специальной следственной службы Армении Ваграм Шагинян заявил сегодня, что «по стечению сложившихся обстоятельств больше не считает целесообразным продолжать дальнейшую службу».

«Я рад, что могу открыто заявить: в нашей стране немногие правоохранительные органы могут гордиться тем, что за последние годы борьба против коррупции в их системе была столь же эффективной, как в Специальной следственной службе»,- говорится в послании Ваграма Шагиняна.



Он подчеркнул, что «пытался сделать все возможное, чтобы в службе работали люди, преданные своему делу, толковые и честные следователи».



Ваграм Шагинян занимал пост начальника Специальной следственной службы с 2013 года.