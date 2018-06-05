Ереван хочет придать новый импульс связям с Берлином

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что правительство заинтересовано в реализации шагов, направленных на укрепление политических и экономических связей с Германией.
Об этом премьер-министр заявил на встрече с послом Германии в Армении Матиасом Кислером.
«Мы приветствуем проекты Германии, реализуемые в Армении для развития инфраструктур в и других сферах. Готовы посредством совместной работы поднять на новый уровень наше сотрудничество»,- заявил Никол Пашинян.
Посол выразил уверенность, что совместными усилиями будет возможно стимулировать многоплановое сотрудничество между Арменией и Германией.
По словам Матиаса Кислера, необходимы инициативы, которые будут стимулировать реализацию инвестиционных программ в разных отраслях экономики.
Посол назвал перспективным сотрудничество в сферах промышленности, развития инфраструктур и энергетики.
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