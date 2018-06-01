Глава МИД Армении представил приоритеты на встрече в парламенте

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел сегодня встречу с членами парламентской комиссии по внешним связям.

Как сообщили в МИД Армении, на состоявшейся по приглашению председателя комиссии Армена Ашотяна встрече министр представил депутатам основные направления и приоритеты государства во внешней политике.



Коснувшись мирного урегулирования карабахского конфликта, Зограб Мнацаканян отметил, что статус и обеспечение безопасности Арцаха являются приоритетами Армении в переговорном процессе.