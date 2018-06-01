385 просмотров

Глава МИД Армении представил приоритеты на встрече в парламенте


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел сегодня встречу с членами парламентской комиссии по внешним связям.

Как сообщили в МИД Армении, на состоявшейся по приглашению председателя комиссии Армена Ашотяна встрече министр представил депутатам основные направления и приоритеты государства во внешней политике.

Коснувшись мирного урегулирования карабахского конфликта, Зограб Мнацаканян отметил, что статус и обеспечение безопасности Арцаха являются приоритетами Армении в переговорном процессе.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Интервью | Июнь 1, 2018 17:45
Алексей Шор: Главный «поверенный» мальтийской композиторской школы

Политика | Июнь 1, 2018 16:55
Глава МИД Армении представил приоритеты на встрече в парламенте

Армия и Полиция | Июнь 1, 2018 12:02
Давид Тоноян: Ситуация на границе с Азербайджаном под контролем
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe