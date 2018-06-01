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Пашинян: Возможность смотреть в глаза друг другу важнее документов



Ереван/Медиамакс/. В завершение официального визита в Грузию премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 мая посетил регион Самцхе-Джавахети.

Глава армянского правительства побывал в селах Пока, Гандза, Сатха, городах Ниноцминда и Ахалкалаки. Никол Пашинян провел встречи с представителями армянской общины, посетил церковь Сурб Хач в Ахалакалаки.

 

На встречах премьер-министр говорил об итогах визита, о дальнейшем развитии армяно-грузинских отношений и внутриполитических событиях в Армении. 

 

На встрече с армянской общиной Ахалкалаки присутствовал также вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе. 

 

«В ходе встреч с премьер-министром и президентом Грузии мы очень быстро откладывали в сторону официальные, протокольные бумаги и переходили к прямому диалогу – открытой, честной, братской беседе, поскольку, на мой взгляд, возможность смотреть прямо в глаза друг другу намного важнее документов и договоров. 

 

Полностью согласен с озвученной господином вице-премьером мыслью, что мощь Грузии – это мощь Армении, а мощь Армении – это мощь Грузии. 

 

По итогам этого визита я убедился, что сегодня в Грузии дружественные для Армении власти»,- заявил Пашинян. 

 

Вице-премьер Михеил Джанелидзе отметил, что правительство Грузии в ближайшее время объявит тендер на реконструкцию автодороги Ниноцминда-граница Армении. Он подчеркнул, что в регионе Самцхе-Джавахети планируются новые инфраструктурные программы, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию региона.

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