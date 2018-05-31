Никол Пашинян: «Разочарований быть не может»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «разочарований быть не может, потому что мы служили, служим и будем служить армянскому народу».
Об этом глава правительства заявил 30 мая в Тбилиси, выступая перед армянами, собравшимися во дворе церкви Св. Геворг.
«Та победа, которую одержал народ в Ереване, является и вашей победой, вы являетесь полноценным носителем этой победы, произошедшей на вашей родине.
Фото: Photolure
Революцию, которая произошла в Ереване, мы называем революцией любви и согласия, и я сегодня пришел сюда с посланием любви и согласия. Хочу сказать вам, что люблю вас всех, всех вместе и каждого по отдельности. Я горжусь вами, вашей волей, горжусь, видя в ваших глазах гордость за ваше армянское происхождение, горжусь, видя отношения Армении и Грузии, горжусь, будучи уверенным, что отношения наших стран будут все больше и больше углубляться и укрепляться, и армяне будут лучше чувствовать себя в Грузии, а грузины - в Армении»,- заявил премьер-министр.
Никол Пашинян заметил, что «сегодня часто говорят, желают, небольшим сомнением выражают надежду, что все это приведет к успехам, желают, чтобы разочарований не произошло».
Фото: Пресс-служба правительства РА
«Разочарований не может быть, поскольку мы служили, служим и будем служить армянскому народу. Я говорил и говорю, что самая большая миссия – это стать почвой под ногами нашего народа, чтобы люди крепко встали на нас и одержали новые победы. Армянский народ больше никогда не будет проигрывать, потому что армянский народ – это народ победы, народ гордости, армянский народ – это народ Бога. Да здравствует свобода, да здравствует Грузия, да здравствует Республика Армения, да здравствуют армяно-грузинское братство»,- заявил премьер-министр.
30 мая Никол Пашинян посетил пантеон «Ходживанк», где возложил цветы на могилы Ованнеса Туманяна, Раффи и Габриела Сундукяна.
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