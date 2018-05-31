Никол Пашинян: «Разочарований быть не может»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «разочарований быть не может, потому что мы служили, служим и будем служить армянскому народу».

Об этом глава правительства заявил 30 мая в Тбилиси, выступая перед армянами, собравшимися во дворе церкви Св. Геворг.



«Та победа, которую одержал народ в Ереване, является и вашей победой, вы являетесь полноценным носителем этой победы, произошедшей на вашей родине.



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