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Премьер-министр произвел назначения в минобороны и МИД


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереваня. /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил заместителей министров в ряде ведомств.

Назени Гарибян назначена заместителем министра культуры.

Макар Гамбарян и Габриел Балаян назначены заместителями министра обороны.

Рубен Рубинян назначен заместителем министра иностранных дел.

Премьер-министр также подписал решения об освобождении с постов должностных лиц согласно собственным заявлениям.

В частности, посты оставили: начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства Ишхан Карапетян, и.о. заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Энрико Априамов, и.о. заместителя министра иностранных дел Роберт Арутюнян.

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