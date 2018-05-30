Премьер-министр произвел назначения в минобороны и МИД

Ереваня. /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил заместителей министров в ряде ведомств.
Назени Гарибян назначена заместителем министра культуры.
Макар Гамбарян и Габриел Балаян назначены заместителями министра обороны.
Рубен Рубинян назначен заместителем министра иностранных дел.
Премьер-министр также подписал решения об освобождении с постов должностных лиц согласно собственным заявлениям.
В частности, посты оставили: начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства Ишхан Карапетян, и.о. заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Энрико Априамов, и.о. заместителя министра иностранных дел Роберт Арутюнян.
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