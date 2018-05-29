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Никол Пашинян обещает «сокрушительный контрудар»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «сокрушительный контрудар ждет всех тех, кто попытается оставить Армению и армянский народ в болоте коррупции, вседозволенности и незаконности».

Об этом премьер-министр заявил, представляя аппарату Государственной контрольной службы нового начальника Давида Санасаряна.

«Основная задача службы – держать под контролем эффективность расходов государственных средств, процесс выполнения решений правительства и поручений премьер-министра, в том числе - в антикоррупционной сфере»,- заявил Никол Пашинян.

«Давид Санасарян является одним из активных участников и лидеров произошедшей в Армении бархатной революции. На мой взгляд, этот революционной дух в хорошем смысле слова должен проявляться в сфере государственного контроля»,- заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил важность правильной интерпретации поручений и посланий властей:

«Мы часто сталкиваемся со случаями, когда поручениям дается широкая, творческая трактовка, которая вообще не связана с сутью проблемы. Наши политические заявления порой также трактуются неверно. В частности, мы говорили, говорим и будем говорить, что в Армении не будет вендетты, но многие трактуют это как «зеленый свет» для продолжения старых «традиций». Мы осуществили революцию любви и согласия, но если кто-либо попытается трактовать эту нашу позицию как слабость, они почувствует силу этой революции, государства и закона. Пусть никто не пытается трактовать наш позитивизм как слабость»,- заявил премьер-министр.

«Эту атмосферу должна обеспечить также Государственная контрольная служба. Но, с другой стороны, я не хочу, чтобы мы впали в другую крайность и поддерживали так называемую атмосферу «террора»»,- заявил Никол Пашинян.

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