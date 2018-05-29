«США останутся прочными партнерами Армении»

Ереван /Медиамакс/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк 28 мая провела встречи в Ереване.

С премьер-министром Николом Пашиняном



Премьер-министр отметил важность развития отношений с США и подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано развивать сотрудничества во всех сферах. Никол Пашинян подчеркнул, что для новых властей Армении приоритетом является борьба против коррупции, реформы в правовой системе и системе управления.



Бриджит Бринк поздравила Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра, а также со 100-летием Первой Республики. Зампомощника госсекретаря отметила, что в этот исторический для Армении период США готовы делать шаги по углублению и большему развитию взаимодействия.



«Соединенные Штаты были и остаются крепкими партнерами правительства Армении и армянского народа. Приветствуя вашу приверженность борьбе против коррупции, мы будем содействовать усилиям вашего правительства, направленным на обеспечение равных условий игры, во благо армянского народа и американских инвесторов»,- заявила Бриджит Бринк.



С президентом Арменом Саргсяном



Армен Саргсян подчеркнул важность усилий Соединенных Штатов по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и Францией.



«Мы хотим с одобрением констатировать ваши важные посреднические шаги с целью мирного разрешения протестов. Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с правительством Армении и с армянским народом в вопросах обеспечения привлекательной бизнес-среды для американских инвесторов, поощрения прав человека и развития туризма»,- заявила Бриджит Бринк.



С министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном



Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения политического диалога, большей активизации торгово-экономических связей, подчеркнули важность эффективной деятельности Армяно-американского совета по торговле и инвестициям и армяно-американской межправительственной комиссии.