815 просмотров

«США останутся прочными партнерами Армении»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк 28 мая провела встречи в Ереване.

С премьер-министром Николом Пашиняном

Премьер-министр отметил важность развития отношений с США и подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано развивать сотрудничества во всех сферах. Никол Пашинян подчеркнул, что для новых властей Армении приоритетом является борьба против коррупции, реформы в правовой системе и системе управления.

Бриджит Бринк поздравила Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра, а также со 100-летием Первой Республики. Зампомощника госсекретаря отметила, что в этот исторический для Армении период США готовы делать шаги по углублению и большему развитию взаимодействия.

«Соединенные Штаты были и остаются крепкими партнерами правительства Армении и армянского народа. Приветствуя вашу приверженность борьбе против коррупции, мы будем содействовать усилиям вашего правительства, направленным на обеспечение равных условий игры, во благо армянского народа и американских инвесторов»,- заявила Бриджит Бринк.

С президентом Арменом Саргсяном

Армен Саргсян подчеркнул важность усилий Соединенных Штатов по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и Францией.

«Мы хотим с одобрением констатировать ваши важные посреднические шаги с целью мирного разрешения протестов. Соединенные Штаты продолжат взаимодействие с правительством Армении и с армянским народом в вопросах обеспечения привлекательной бизнес-среды для американских инвесторов, поощрения прав человека и развития туризма»,- заявила Бриджит Бринк.

С министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения политического диалога, большей активизации торгово-экономических связей, подчеркнули важность эффективной деятельности Армяно-американского совета по торговле и инвестициям и армяно-американской межправительственной комиссии.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Май 29, 2018 13:50
Статус и безопасность Арцаха приоритетны для Еревана

Политика | Май 29, 2018 12:03
Никол Пашинян обещает «сокрушительный контрудар»

Политика | Май 29, 2018 11:25
«США останутся прочными партнерами Армении»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe