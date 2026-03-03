3 заблуждения о ситуации в Иране

Доцент Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Максим Алонцев в своем телеграм-канале Pax Iranica написал о трех заблуждениях, распространившихся в СМИ после начала ударов США и Израиля по Ирану.

Заблуждение первое: избран новый «верховный аятолла»

Должности «верховного аятоллы» не существует. Есть пост верховного лидера (или рахбара), которого часто называют духовным лидером.

Заблуждение второе: «Алиреза Арафи назначен «и.о. рахбара»

Такой должности в иранской конституции не существует. Он является законоведом - представителем Совета стражей во Временном управляющем совете, в который также входят президент Пезешкиан и глава судебной власти Эжеи.

Алиреза Арафи на встрече с Папой Франциском в 2022 году Фото: REUTERS

«И.о.» можно назвать всех троих, хотя функционал временного совета по сравнению с полномочиями рахбара довольно сильно сокращен.

Заблуждение третье: «США и Израилю объявлен джихад»

Никто никому джихад не объявлял. Тут смешались два факта из текста соболезнований авторитетного аятоллы Насера Макарем Ширази. Он заявил, что «месть» за убийство Али Хаменеи – это «религиозная обязанность всех мусульман мира».

Джихад в этом обращении действительно упоминается – единожды, и не в значении войны за веру. Вопреки распространенному суждению употребление термина «джихад» в мусульманском техническом лексиконе гораздо более разнообразно. И значительно чаще под «джихадом» понимают не вооруженную борьбу, а, наоборот, созидательное старание верующего на пути к Богу.

Насер Макарем Ширази

В иранской официальной риторике такое словоупотребление – не редкость. Есть, например, концепция «созидательного джихада» – так называли восстановление страны, особенно после Ирано-иракской войны.

Но и это в данном случае не очень важно. Мы имеем дело с текстом соболезнований, а не фетвой. То есть, это высказывание авторитетного духовного лица, не имеющее никакого директивного статуса и прямого обязательства следовать этим суждениям нет.