Хартия о стратегическом партнерстве США и Азербайджана: 4 вопроса и ответа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали 10 февраля в Баку Хартию о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и Правительством США.

Медиамакс ознакомился с документом.

1. Упоминается ли в документе проект TRIPP?

Да, упоминается.

В Хартии говорится:

«Азербайджанская Республика и США намерены работать вместе для продвижения региональной связности с упором на Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор) посредством сотрудничества в области развития наземной, морской и воздушной транспортной инфраструктуры; энергетической и информационной связности; содействия торговле и транзиту; таможенного контроля и пересечения границ; международной мультимодальной логистики и других смежных областей.

Они признают значимость «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) как проекта мультимодальной связности, который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой с взаимной выгодой для международных и внутригосударственных связей вовлеченных стран, а также раскроет потенциал региона для международной торговли и транзита в соответствии с Вашингтонской декларацией мирного саммита от 8 августа 2025 года».

2. Будут ли сотрудничать стороны в вопросах атомной энергии?

Этому направлению в документе уделено лишь одно предложение:

«Азербайджанская Республика и США намерены углублять сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики».

3. Что говорится в документе о сотрудничестве в сфере ИИ?

В Хартии говорится:

«Азербайджанская Республика и США намерены расширять сотрудничество в области развития партнерств в сфере ИИ и, при необходимости, содействовать сотрудничеству в космической отрасли и инвестициям в цифровую инфраструктуру, включая развитие дата-центров ИИ в Азербайджанской Республике в сотрудничестве с частным сектором.

Фото: REUTERS

Опираясь на передовой международный опыт, Азербайджанская Республика и США намерены рассмотреть вопрос о создании специализированных механизмов, таких как инструменты поддержки совместных НИОКР, инновационные платформы-мосты и отраслевые инициативы в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, предназначенные для поощрения частного венчурного капитала, снижения рисков разработки технологий на ранних стадиях и ускорения коммерциализации».

4. Какое место в документе уделено сотрудничеству в области безопасности?

Самое значительное.

В Хартии говорится:

«Соединенные Штаты глубоко ценят вклад Азербайджана в международные миротворческие усилия, в рамках которых азербайджанские силы служили вместе с Соединенными Штатами и партнерами по коалиции для укрепления международной и региональной безопасности.

1. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены расширить сферу своего оборонного сотрудничества и взаимодействия в области безопасности, включая продажу оборонной продукции;

2. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки, учитывая их общую приверженность борьбе с угрозой терроризма, намерены расширять существующее сотрудничество в области борьбы с терроризмом;

Фото: REUTERS

3. Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать в целях повышения потенциала в области кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры;

4. Принимая во внимание серьезные вызовы, с которыми сталкивается Азербайджанская Республика в связи с загрязнением наземными минами и другими взрывчатыми веществами, Азербайджанская Республика и Соединенные Штаты Америки намерены сотрудничать в области наращивания потенциала гуманитарного разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий».