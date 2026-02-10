6 фактов о дронах V-BAT, купленных Арменией у США

В ходе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил 9 февраля 2026 года, что Армения совершила покупку разведывательных дронов V-BAT на сумму 11 миллионов долларов у США.

Представляем некоторые факты о V-BAT.

1. Заявления Пашиняна и Вэнса

Никол Пашинян заявил 9 февраля 2026 года:

Фото: Правительство Армении

«Армения приобрела у Соединённых Штатов беспилотные летательные аппараты V-BAT, эффективность которых доказана богатым опытом применения и которые внесут значительный вклад в укрепление нашего оборонного потенциала. Я выразил надежду, что эта сделка послужит основой для расширения нашего будущего сотрудничества».

Джей Ди Вэнс заявил 9 февраля 2026 года:

Фото: Правительство Армении

«Я был очень рад несколько минут назад вместе с премьер-министром увидеть новые беспилотные технологии, которые мы будем продавать Армении. Да, президент Трамп прекрасно знает, что лучший способ обеспечить мир - это создать реальное сдерживание, а лучший способ создать реальное сдерживание - это лучшие военные технологии в мире, и они есть у Соединённых Штатов. И впервые мы объявляем о крупной продаже военных технологий - 11 миллионов долларов в виде разведывательных и беспилотных технологий армянам и нашему доброму другу господину премьер-министру. Он будет использовать это для защиты своей страны и для обеспечения сохранности мира, который мы создаём. Для Соединённых Штатов это означает больше рабочих мест и больше инвестиций в наш сектор оборонных технологий».

2. MQ-35A, он же V-BAT

V-BAT (официальное обозначение в вооружённых силах США — MQ-35A) - это беспилотная авиационная система с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), разработанная американской оборонно-технологической компанией Shield AI со штаб-квартирой в Сан-Диего, Калифорния.

Первоначально созданный компанией Martin UAV, V-BAT был приобретён Shield AI.

Фото: Правительство Армении

V-BAT использует одновинтовую импеллерную двигательную систему, которая позволяет ему взлетать и садиться вертикально, как вертолёт, а затем плавно переходить в горизонтальный полёт с фиксированным крылом для дальних миссий. Эта конфигурация «хвостом вниз» позволяет дрону работать в крайне ограниченных пространствах, что делает его идеальным для развёртывания с кораблей, городских крыш или в условиях, где традиционные взлётно-посадочные полосы недоступны.

3. Искусственный интеллект Hivemind

Hivemind – собственное программное обеспечение Shield AI. Эта система на основе ИИ служит «электронным пилотом», который позволяет дрону работать автономно в условиях отсутствия GPS и подавления связи - именно в тех условиях, которые делают большинство обычных дронов неэффективными.

Hivemind включает возможности навигации на основе визуальной одометрии, позволяя V-BAT определять своё положение и ориентироваться с помощью бортовых камер и датчиков, а не полагаться на внешние сигналы GPS. Это особенно важно в современных зонах боевых действий, где регулярно применяются системы радиоэлектронной борьбы для подавления или подмены сигналов GPS.

4. «Богатый опыт применения»

«Богатый опыт применения», на который ссылался премьер-министр Пашинян, в основном связан с развёртыванием V-BAT в Украине, где он прошёл обширные испытания и выполнял оперативные миссии совместно с украинскими силами.

По данным Shield AI, киевская оперативная группа компании выполнила более 130 вылетов V-BAT в Украине по состоянию на апрель 2025 года.

Согласно сообщениям СМИ, в ходе одной из операций V-BAT обнаружил российский ракетный склад в 100 километрах за линией фронта в Херсонской области. Данные целеуказания были переданы украинским силам, которые нанели успешный удар по складу ракетами HIMARS. В ходе другой операции в августе 2024 года V-BAT обнаружили российские зенитно-ракетные батареи и предоставили координаты для артиллерийских ударов.

5. V-BAT на зарубежных рынках

В январе 2026 года индийская армия закупила дроны V-BAT на сумму около $‌ 35 миллионов. Также создано совместное американо-индийское предприятие для производства V-BAT в Индии.

В мае 2025 года Вооружённые силы Греции официально интегрировали свои первые беспилотные авиационные системы V-BAT.

Министерство обороны Нидерландов приобрело двенадцать систем V-BAT в июле 2025 года.

Пограничное агентство ЕС Frontex начало использовать V-BAT для наблюдения за границами в январе 2025 года.

6. Цена

Президент Shield AI Брэндон Цзэн говорил, что цена V-BAT находится в «среднем шестизначном диапазоне» - то есть, составляет, примерно от 400 000 до 600 000 долларов за единицу.

Это означает, что Армения могла приобрести от 15 до 20 дронов: сумма в $‌ 11 млн помимо самих летательных аппаратов может включать также обучение, вспомогательное оборудование и запасные части.