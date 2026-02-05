6 вопросов и ответов о компании AECOM - вероятном подрядчике TRIPP - Mediamax.am

6 вопросов и ответов о компании AECOM - вероятном подрядчике TRIPP


Гендиретор AECOM Трой Руд
Фото: REUTERS


Посольство США в Ереване сообщило 5 февраля 2026 года, что в Армению прибыла команда американской инженерно-консалтинговой компании AECOM для начала работ по исследованию местности в рамках программы TRIPP.

 

Медиамакс собрал сведения о AECOM.

 

1.    Что такое AECOM?

 

AECOM - американская компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Основана в 1990 году, хотя компании-предшественники имеют историю, насчитывающую более 120 лет. 

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: ACM). В 2024 финансовом году выручка AECOM составила $‌16,1 млрд.

 

Компания работает более чем в 150 странах и имеет 51 000 сотрудников.

 

2.    На чем специализируется компания?

 

AECOM предоставляет комплексные консалтинговые услуги в области инфраструктуры, включая:

 

•    Инжиниринг и проектирование 

•    Градостроительство и архитектура 

•    Транспортная инфраструктура (железные дороги, автодороги, аэропорты, порты) 

•    Водоснабжение и экологические услуги 

•    Энергетическая и электроэнергетическая инфраструктура 

•    Управление строительством и программами 

•    Оценка экологического и социального воздействия 

•    Управление рисками и планирование устойчивости

 

3.    Какие железнодорожные проекты были реализованы AECOM?

 

Технико-экономическое обоснование Варшавского железнодорожного узла в Польше (более 900 км железнодорожных линий).

 

Проекты высокоскоростного железнодорожного и общественного транспорта в Азии (Гонконг, Таиланд, Малайзия, Сингапур).

 

4.    Работала ли ранее компания в регионе?

 

В апреле 2011 года вице-президент AECOM Кристофер Чоа представил в Ереване министру экономики Армении Тиграну Давтяну и исполнительному директору Фонда национальной конкурентоспособности Бекору Папазяну проект «Южный коридор», который предусматривал объединение винодельческих регионов области Вайоц Дзор с регионом Горис-Татев.

 

В ноябре 2017 года AECOM участвовала в конкурсе концепций этнографического района «Ной», инициированного Фондом развития Армении.

 

В сентябре 2018 года AECOM завершила оценку экологического и социального воздействия (ESIA) нефтяного проекта Azeri Central East (ACE) в Каспийском море. 

 

AECOM активно сотрудничала с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по разработке планов действий «Зеленый город» в Самарканде (Узбекистан) и Тиране (Албания).

 

5.    С какими проблемами сталкивалась AECOM?

 

AECOM выплатила $‌11,8 млн для урегулирования обвинений о подаче ложных требований об оплате в Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями США (FEMA) после восстановительных работ в Нового Орлеана после урагана Катрина (2005 год).

 

Бывший финансовый супервайзер AECOM Хассан Форман утверждал, что в Афганистане 

компания выставляла счета за неоказанные услуги. 

 

Согласно сервису Violation Tracker, AECOM и ее дочерним компаниям с 2000 года были выписаны различные штрафы на общую сумму в $‌134.3.

 

Несмотря на указанные и иные проблемные вопросы, AECOM сохраняет свой статус в списке Fortune 500 и лидирующие позиции в отрасли.

 

6.    Что связывает AECOM с Трампом?

 

Инженерная команда AECOM вовлечена в работы по строительству зала для приемов на территории Белого дома, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

 

Для строительства зала в 2025 году была демонтирована часть Белого дома. Согласно публикациям американской прессы, это было сделано без разрешения соответствующих органов.

