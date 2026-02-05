6 вопросов и ответов о компании AECOM - вероятном подрядчике TRIPP

Посольство США в Ереване сообщило 5 февраля 2026 года, что в Армению прибыла команда американской инженерно-консалтинговой компании AECOM для начала работ по исследованию местности в рамках программы TRIPP.
1. Что такое AECOM?
AECOM - американская компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Основана в 1990 году, хотя компании-предшественники имеют историю, насчитывающую более 120 лет.
Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: ACM). В 2024 финансовом году выручка AECOM составила $16,1 млрд.
Компания работает более чем в 150 странах и имеет 51 000 сотрудников.
2. На чем специализируется компания?
AECOM предоставляет комплексные консалтинговые услуги в области инфраструктуры, включая:
• Инжиниринг и проектирование
• Градостроительство и архитектура
• Транспортная инфраструктура (железные дороги, автодороги, аэропорты, порты)
• Водоснабжение и экологические услуги
• Энергетическая и электроэнергетическая инфраструктура
• Управление строительством и программами
• Оценка экологического и социального воздействия
• Управление рисками и планирование устойчивости
3. Какие железнодорожные проекты были реализованы AECOM?
Технико-экономическое обоснование Варшавского железнодорожного узла в Польше (более 900 км железнодорожных линий).
Проекты высокоскоростного железнодорожного и общественного транспорта в Азии (Гонконг, Таиланд, Малайзия, Сингапур).
4. Работала ли ранее компания в регионе?
В апреле 2011 года вице-президент AECOM Кристофер Чоа представил в Ереване министру экономики Армении Тиграну Давтяну и исполнительному директору Фонда национальной конкурентоспособности Бекору Папазяну проект «Южный коридор», который предусматривал объединение винодельческих регионов области Вайоц Дзор с регионом Горис-Татев.
В ноябре 2017 года AECOM участвовала в конкурсе концепций этнографического района «Ной», инициированного Фондом развития Армении.
В сентябре 2018 года AECOM завершила оценку экологического и социального воздействия (ESIA) нефтяного проекта Azeri Central East (ACE) в Каспийском море.
AECOM активно сотрудничала с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по разработке планов действий «Зеленый город» в Самарканде (Узбекистан) и Тиране (Албания).
5. С какими проблемами сталкивалась AECOM?
AECOM выплатила $11,8 млн для урегулирования обвинений о подаче ложных требований об оплате в Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями США (FEMA) после восстановительных работ в Нового Орлеана после урагана Катрина (2005 год).
Бывший финансовый супервайзер AECOM Хассан Форман утверждал, что в Афганистане
компания выставляла счета за неоказанные услуги.
Согласно сервису Violation Tracker, AECOM и ее дочерним компаниям с 2000 года были выписаны различные штрафы на общую сумму в $134.3.
Несмотря на указанные и иные проблемные вопросы, AECOM сохраняет свой статус в списке Fortune 500 и лидирующие позиции в отрасли.
6. Что связывает AECOM с Трампом?
Инженерная команда AECOM вовлечена в работы по строительству зала для приемов на территории Белого дома, инициированного президентом США Дональдом Трампом.
Для строительства зала в 2025 году была демонтирована часть Белого дома. Согласно публикациям американской прессы, это было сделано без разрешения соответствующих органов.
