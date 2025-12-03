Железная дорога Карс-Гюмри: 7 вопросов и ответов

МИД Армении сообщил, что 28 ноября Армения и Турция провели второй этап технических обсуждений вопросов восстановления и эксплуатации железной дороги Гюмри-Карс. Представители соответствующих ведомств двух стран встретились на пограничном пункте Ахурян–Акьяка на армяно-турецкой границе и в городе Гюмри.

Представляем 7 вопросов и ответов о железной дороге.

1. Когда и зачем была построена железная дорога?

После русско-турецкой войны 1877–1878 годов Российская империя получила территории Карсской области и Батуми. Карс стал стратегически важным форпостом на границе с Османской империей, и железнодорожное сообщение требовалось для укрепления российского военного присутствия.

Решение о строительстве железнодорожной линии Тбилиси-Александрополь (ныне Гюмри)-Карс было принято царским правительством в мае 1895 года.

Строительство стартовало в 1896 году под руководством инженера Евгения Вурцеля. 7 февраля 1899 года первый поезд прибыл в Александрополь из Тбилиси. К декабрю того же года был завершён и участок дороги, ведущий до Карса.

В 1902 году была достроена ветка Александрополь-Ереван, а в 1906 году железнодорожное сообщение продлили до Джульфы на границе с Ираном, что существенно расширило транспортные возможности региона.

2. Что изменилось после Первой мировой войны?

После того как Карс перешел Турции, часть железной дороги на турецкой территории была изменена с российской широкой колеи (1520 мм) на стандартную европейскую (1435 мм). Это создало необходимость перевалки грузов на границе.

В период СССР участок Гюмри-Карс был единственным прямым железнодорожным сообщением между Советским Союзом и Турцией.

3. Какими были объёмы перевозок?

В середине 1980-х годов через границу ежегодно перевозилось около 65 000 тонн грузов, а к 1989 году объемы достигли своего максимума - примерно 180 000 тонн.

Пассажирское сообщение в 1980-е годы также было активным. По маршруту Москва-Догукапы курсировали регулярные пассажирские поезда, и станция Ленинакан (Гюмри) ежедневно принимала до 30 составов.

4. Почему и когда закрылась железная дорога?

Турция закрыла границу с Арменией и прекратила железнодорожное сообщение в 1993 году в знак солидарности с Азербайджаном. Пограничный переход Ахурян-Догукапы был законсервирован.

5. Что стало альтернативой и что говорил Алиев?

В 2005 году Турция, Азербайджан и Грузия подписали соглашение о строительстве железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в обход Армении.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс общей протяженностью 826 км была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года.

Выступая в январе 2025 года на совещании с членами правительства, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что США выступали против строительства железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

«Мы столкнулись с большим сопротивлением, когда хотели реализовать этот проект. Сейчас я могу сказать об этом. Особенно возражали против этого Соединенные Штаты Америки. Причина была в их проармянской политике, потому что считалось, что этот проект оставляет в стороне Армению.

Мы несколько лет вели переговоры с грузинской стороной и наконец смогли прийти к договоренности. Я лично неоднократно обсуждал этот вопрос с высокопоставленными представителями американского государства и говорил им, что они не должны чинить нам препятствий. Это стратегический проект для нас, которым в будущем воспользуются другие страны, в том числе и их союзники. Жизнь показала, что мы, как всегда, были правы. Сегодня партнеры Америки в Европе проявляют большой интерес к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Вообще они проявляют большой интерес и к транспортировке грузов из Центральной Азии в Европу, и в обратном направлении через территорию Азербайджана. Если бы железная дорога Баку-Тбилиси-Карс не была построена, это было бы совершенно невозможно», - говорил президент Азербайджана.

6. Что предпринималось в рамках «футбольной дипломатии»?

В 2008 году на армянском 12-километровом участке железной дороги Гюмри-Карс были начаты ремонтные работы, носившие сугубо символический характер.

7. Каковы перспективы восстановления железной дороги?

В июле 2024 года специальные представители по нормализации отношений Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердара Кылыч договорились о проведении совместной оценки технического состояния железной дороги.

Выступая в декабре 2024 года на заседании совета министров ОБСЕ в Валлетте, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил: «Мы продолжаем диалог с нашими турецкими партнерами и предпринимаем практические шаги, включая совместную оценку состояния моста между Арменией и Турцией, а также технических требований для пограничного перехода через железную дорогу Гюмри-Карс».

В сентябре 2025 года Рубинян и Кылыч встретились в Ереване и договорились, что соответствующие органы обеих стран проведут необходимые технические исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.

Очевидно, что железная дорога Карс-Гюмри может быть восстановлена только после полноценного установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией.

По разным оценкам, для восстановления армянского участка железной дороги потребуется примерно 1 год и около $‌ 30 млн.