Григорий Карасин, Армения и регион: 9 вопросов и ответов

24 марта 2025 года в Эр-Рияде прошли консультации экспертов России и США - встреча продлилась около 12 часов. Российскую делегацию возглавлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Григорий Карасин, долгие годы занимавший должность замминистра иностранных дел России, много занимался вопросами Южного Кавказа, нагорно-карабахского урегулирования, армяно-турецких отношений.

1. Что обсуждал Карасин с Кочаряном весной 2006 года?

В апреле 2006 года пресс-служба МИД России сообщала, что на встрече президента Армении Роберта Кочаряна и замминистра иностранных дел России Григория Карасина отмечалось, что «недавнее взаимовыгодное решение вопросов развития российско-армянского сотрудничества в газовой и электроэнергетической отраслях открывает новые перспективы для нашего экономического взаимодействия».

«В меняющейся обстановке в Закавказье и прилегающем к нему регионе российско-армянское взаимодействие является значимым фактором обеспечения здесь безопасности и стабильности», - отмечала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Григорий Карасин посещал 18-19 апреля 2006 года Ереван для участия в региональном совещании послов России в Грузии, Армении, Азербайджане и Турции.

2. Зачем Карасин посещал регион вместе с Фридом?

24 мая 2006 года начался визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ в сопровождении старших дипломатов из России, США и Франции.

Вместе с российским, американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ в регион прибыли замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, помощник госсекретаря США Дэниел Фрид и директор по политическим вопросам МИД Франции Станислас Д’Лабуле.

24 мая посредники приняли в Баку заявление, в котором говорилось, что «пришло время прийти к согласию по основным принципам урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

«Россия, Франция и США подчеркивают убеждение международного сообщества, в том, что данный конфликт может быть урегулирован только мирным путем», - отмечалось в заявлении. В нем подчеркивалось, что Азербайджан и Армения должны готовить свои обещства к миру, а не к войне.

Фото: Фотолур

Дэниел Фрид говорил, что в Баку обсуждались очень важные аспекты будущего урегулирования конфликта и рассматривались возможности организации встречи президентов двух стран в скором будущем, а Григорий Карасин отмечал, что факт совместного визита столь представительной миссии следует воспринимать как свидетельство серьезности подхода стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ к урегулированию карабахского конфликта.

Карасин заявлял о наличии у посредников уверенности в том, что стороны находятся на таком этапе, когда взаимовыгодное соглашение достижимо. «Произойдет это, или нет, зависит от Азербайджана и Армении», - говорил российский дипломат.

3. Какие параллели с Косово проводил Карасин?

В августе 2006 года Григорий Карасин говорил, что «территориальная целостность не исключает многовариантности в решении статусных вопросов и не подразумевает возможность игнорировать волеизъявление народов».

«Некоторые наши западные собеседники пытаются убедить нас в том, что Косово это единичный случай, произошедший в силу некоей уникальности исторических обстоятельств. Рассуждения об уникальности наивны, и мы не сможем согласиться с такой трактовкой. Прецеденты создаются самой жизнью, и настойчивым отрицанием их не отменить. Разве можно сказать населению других автономий, что в данном случае мы даем независимость, но для вас это ни в коем случае не может служить примером?», - говорил Карасин в интервью «Известиям».

Григорий Карасин Фото: Aif.md

Он отмечал, что «говоря об «уникальности» косовского случая, либо забывают, либо умышленно не замечают, что речь идет о непоследовательном подходе к конфликтам в различных регионах мира, иными словами, о тех же «двойных стандартах» в их урегулировании».

«Мы исходим из того, что при всей специфике конкретных ситуаций должны применяться универсальные правила урегулирования, основанные на общепринятых нормах международного права», - резюмировал Карасин.

4. О каких «альтернативных статусных решений» говорил Карасин?

В декабре 2006 года Григорий Карасин говорил, что урегулирование конфликтов должно быть основано на «практическом сопряжении» принципов территориальной целостности и права на самоопределение, «подразумевающем широкий выбор альтернативных статусных решений».

«Мы с уважением относимся к принципу территориальной целостности. Однако право на самоопределение, на котором базируются подходы абхазской и югоосетинской сторон - это тоже часть международного права. Мы не считаем правильным навязывать извне какие-то жесткие формулы или рецепты, предписывающие действовать только в одном, заранее предопределенном направлении. Очевидно, что урегулирование конфликтов должно быть основано на практическом сопряжении этих двух принципов, подразумевающем широкий выбор альтернативных статусных решений», - отмечал Карасин в интервью журналу «Союзное государство».

5. Какой «геополитический баланс сил» стремился сохранить Карасин?

В ноябре 2009 года Григорий Карасин говорил, что решение карабахской проблемы будет жизнеспособным в том случае, если поможет сохранить в постконфликтный период «исторически сложившийся в Закавказье геополитический баланс сил».

Григорий Карасин Фото: REUTER

«Россия будет готова поддержать тот вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения компромиссной договоренности – выступить гарантом урегулирования. Понятно, что жизнеспособным будет такое решение проблемы, которое позволит вернуть стабильность и спокойствие в Закавказье, а в постконфликтный период поможет сохранить исторически сложившийся там геополитический баланс сил, не приведет к превращению региона в арену международного политического и военного соперничества», - говорил российсий дипломат в интервью газете «Республика Армения».

6. Что говорил Карасин об урегулированиии армяно-турецких отношений?

В том же интервью Григорий Карасин говорил, что «ничто из армяно-турецких договоренностей не может быть истолковано как наносящее ущерб третьей стороне».

«Подписание документов, ставшее результатом целенаправленной, прагматичной совместной работы армянских и турецких партнеров по урегулированию сложных вопросов, подтверждает твердый настрой руководства обеих стран вести дело к установлению добрососедских отношений. Теперь сторонам предстоит ратифицировать эти протоколы и приступить к их практической реализации», - говорил российский дипломат.

Он замечал, что Россия готова поддерживать процесс нормализации армяно-турецких отношений и посредством реализации экономических проектов, в частности, в сфере энергетики и транспорта.

«Урегулирование отношений между Ереваном и Анкарой будет объективно способствовать снижению напряженности, укреплению мира, безопасности и стабильности в Закавказье», - говорил замминистра иностранных дел России.

7. Как Карасин комментировал подписание соглашения Армении с ЕС?

В декабре 2017 года Григорий Карасин прокомментировал в интервью «Коммерсантъ» подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Европейским союзом:

Григорий Карасин

«Наши соседи являются суверенными государствами, это касается и союзников по ОДКБ, ЕАЭС. Понятно, что в современную эпоху они развивают разновекторные контакты, это вполне естественно в XXI веке. Мы никогда не ставили своих соседей и союзников перед выбором, с кем вы: «с нами или с ними». Но мы вправе рассчитывать на приоритет союзнических отношений. Кроме того, договоренности, которые подписываются в других форматах, включая «Восточное партнерство» ЕС, не должны нарушать обязательств, о которых мы уже договорились».

8. Что говорил Карасин о «шантаже» Армении со стороны США?

В декабре 2018 года Григорий Карасин выражал надежду, что Армения «найдет мужество противостоять шантажу США».

Комментируя для РИА «Новости» визит в Ереван помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который советовал властям Армении «избавиться от исторических клише в международных отношениях», российский дипломат говорил:

Григорий Карасин и Сергей Лавров Фото: REUTERS

«Если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое «выкручивание рук» происходит за кулисами. На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным. Рассчитываем, что нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению, будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения», - подчеркивал замглавы МИД России.

9. Что предлагал Карасин в апреле 2021 года?

В апреле 2021 года глава комитета Совета федерации России по международным делам Григорий Карасин предлагал возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Думаю, что они в этой работе могли бы сыграть полезную роль. Эта «тройка» имеет опыт и солидную внешнюю поддержку. Как представляется, можно было бы возобновить практику регулярных встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей ОБСЕ, что получило бы ощутимый международный резонанс», - говорил сенатор.