6 вопросов и ответов о документе, подписанном между Арменией и США

1. Что подписали?

14 января 2025 года госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали в Вашингтоне не документ об установлении армяно-американского стратегического партнерства, а Устав (Хартию) комиссии по стратегическому партнерству между правительствами США и Армении.

Хартия устанавливает рамки для сотрудничества в сфере экономики и безопасности, укрепления демократии и правосудия и контактов между людьми.

Фото: МИД Армении

Полный текст Хартии (на английском) доступен на сайте МИД Армении.

2. Что сказал Блинкен о сотрудничестве в области безопасности?

В своей речи перед подписанием госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «мы работаем с Арменией в сфере безопасности и обороны, в частности, поддерживая ее усилия по установлению независимости и суверенитета над своей территорией».

«В ближайшие недели делегация, состоящая из представителей служб таможенного и пограничного контроля США посетит Армению, чтобы поработать с армянскими партнерами над укреплением возможностей пограничной безопасности, расширением сотрудничества в сфере безопасности и улучшением миротворческих возможностей Армении посредством учений, таких как Eagle Partner», - добавил он.

3. Причем тут «Исламское государство»?

Блинкен сообщил, что Армения иъявила желание присоединиться к глобальной коалиции, созданной для победы на террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), в состав которой в настоящее время входят 87 членов.

Фото: МИД Армении

В своей речи перед подписанием министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что «в духе общей приверженности глобальной безопасности Армения намерена присоединиться к глобальной коалиции, еще раз подчеркивая нашу приверженность борьбе с международным терроризмом».

4. Что говорил Блинкен о ядерном сотрудничестве?

Госсекретарь США заявил, что «мы готовы начать переговоры о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики, что, несомненно, является важной вехой».

5. Кто ссылался на «сложные геополитические условия»?

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что «армяно-американские отношения «достигли такого уровня, когда установление стратегического партнерства не только соответствует нынешним реалиям, но и имеет принципиальное значение в контексте деятельности в сложных геополитических условиях».

6. Каковы ожидания от новой администрации США?

Администрация Дональда Трампа начнет работать в Соединенных Штатах с 20 января.

Арарат Мирзоян заявил, что «мы хотим продолжить сотрудничество с новой администрацией США для достижения амбициозных целей, изложенных в Хартии».