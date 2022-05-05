Сопредседательство Минской группы ОБСЕ: 5 вопросов и ответов

8 апреля 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «наши французские и американские так называемые партнеры «отменили» тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате». 14 апреля 2022 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев «продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя Министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией». После заявления Лаврова Ереван по отдельности посетили французский и американский сопредседатели Минской группы ОБСЕ. И пока нет ясности по поводу того, живо сопредседательство Минской группы ОБСЕ, или нет, мы решили напомнить историю формирования самой группы и ее сопредседательство.

1. Почему группа называется Минской?

Томас де Ваал в своей книге «Черный сад» пишет:

«В 1992 году Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в которую входили 49 государств, – начала проявлять к конфликту стойкий интерес. Миссия СБСЕ возникла, как выразился один из очевидцев, «почти случайно» в конце Пражской встречи 31 января 1992 года, на которой в члены организации были приняты большинство бывших республик СССР. Встреча уже подходила к концу, когда британский делегат обратил внимание присутствующих на то, что две только что принятые в члены Организации страны, Армения и Азербайджан, находятся в состоянии войны, и что СБСЕ обязана в этой связи что-то предпринять. Было решено направить в регион конфликта миссию СБСЕ для выяснения обстановки. На следующей встрече организации в Хельсинки 24 марта министры иностранных дел СБСЕ решили созвать мирную конференцию по Нагорному Карабаху, которую представитель Белоруссии неожиданно предложил провести в Минске. Никто не стал возражать. Армения, Азербайджан и девять других государств-членов СБСЕ согласились принять в ней участие наряду с «избранными» и «иными» представителями Нагорного Карабаха – эта формула подразумевала как армян, так и азербайджанцев Карабаха. Так и возникла идея «Минской конференции».

Эта встреча впоследствии была отменена в связи с эскалацией военных действий, однако название сохранилось. Минская конференция превратилась в Минскую группу, первым председателем которой стал бывший заместитель министра иностранных дел Италии Марио Раффаэлли. Однако первое заседание группы состоялось не в Минске, а в Риме:

1–5 июня 1992 г.

2. Какие страны входят в Минскую группу?

Армения, Азербайджан, США, Франция, Россия, Беларусь, Германия, Италия, Турция, Швеция, Чехословакия (затем Финляндия). На ротационной основе постоянным членом также является Тройка ОБСЕ, в состав которой входят действующий, бывший и будущий Действующие председатели ОБСЕ.

По поводу включения в состав Минской группы тех или иных стран также шла упорная дипломатическая борьба. В частности, армянская сторона выступала против Турции, а Баку - против Франции и Италии, настаивая на вовлечении Великобритании. В конце концов, после длительных переговоров, пришли к согласию относительно вышеупомянутой группы стран.

3. Когда сформировалась тройка сопредседателей – США, Франции и РФ?

Первоначально в Минской группе главенствующую роль играли страны, председательствующие в СБСЕ/ОБСЕ.

В 1993 году председателем Минской группы был итальянский дипломат Марио Рафаэлли, а в 1994 году – швед Ян Элиассон. Согласно воспоминаниям российского посредника Владимира Казимирова, активнее всех в Минской группе был посол США Джон Мареска, также «весьма активны были турки, которые однозначно поддерживали Азербайджан, пренебрегая принципом беспристрастности МГ».

В 1994 году на Будапештском саммите ОБСЕ был создан институт сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Институт тройного сопредседательства в лице США, Франции и России начал действовать с 14 февраля 1997 года.

4. Каким мандатом обладает Минская группа?

Примечательно, что мандатом наделены сопредседатели, но не сама Минская группа как институт ОБСЕ. Владимир Казимиров в своей книге «Мир Карабаху» пишет: «Многие воспринимают Минскую группу как некую данность, не ведая, что никакого решения в СБСЕ о создании МГ не было, и что у Минской группы нет никакого мандата… Позднее, в 1995 году, были утверждены мандаты сопредседателей Минской конференции и личного представителя Действующего председателя СБСЕ, но у самой Минской группы мандата нет. О мандате МГ можно говорить лишь образно, в переносном смысле».

На официальном сайте ОБСЕ в разделе «мандат для сопредседателей Минской группы» отмечается: «в соответствии с решением Будапештского саммита, 23 марта 1995 года, председатель ОБСЕ наделяет сопредседателей Минской группы мандатом для обеспечения надлежащей основы для урегулирования конфликта и обеспечения переговорного процесса; получения заключения сторонами соглашения о прекращении вооруженного конфликта для того, чтобы позволить созыв Минской Конференции; и содействовать мирному процессу путем развертывания многонациональных миротворческих сил ОБСЕ. Минский процесс может считаться успешно заключенным, если эти цели будут реализованы в полном объеме».

Непосредственно в самом мандате отмечаются те шаги и действия, которые сопредседатели «на основе полного равенства и беспристрастности» должны выполнять для урегулирования конфликта.

5. С какими предложениями выступали сопредседатели Минской группы ОБСЕ?

В июле 1997 года сторонам был предложен так называемый «пакетный», а в декабре того же года - «поэтапный» вариант. В конце 1998 года посредники выступили с предложением, получившим название «общее государство».

В 2001 году состоялась встреча президентов Алиева и Кочаряна и посредников в американском Ки-Уэсте, которой предшествовали два раунда переговоров в Париже при участии Жака Ширака. По утверждению экс-главы МИД Вардана Осканяна, «в тот период речь шла о включении Нагорного Карабаха с частью Лачина под суверенитет Армении, а Азербайджан должен был получить право на бесперебойную коммуникационную связь с Нахичеваном по территории Армении». Вопрос о возврате территорий должен был обсуждаться лишь после окончательного определения статуса Карабаха. Однако по возвращению домой и внутреннего обсуждения предполагаемого соглашения Гейдар Алиев пошел на попятную.

В 2004-2005 гг. при посредничестве Минской группы состоялось порядка 10 встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, получивших название «Пражский процесс», в результате чего появился документ, содержащий в себе элементы как «поэтапного», так и «пакетного» вариантов. Стержнем нового документа стала идея о проведении в Карабахе референдума.

В ноябре 2007 года посредники представили Мадридские предложения, содержание которых было частично раскрыто в заявлении президентов стран-сопредседателей в л’Аквиле в июле 2009 года.