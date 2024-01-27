Армения в 1945 году в фотографиях Якова Халипа

Яков Халип - один из самых известных советских фотографов. В 1938 он путешествовал к Северному полюсу с экспедицией Папанина. В годы Великой Отечественной войны снимал на фронтах, в 1941 году вместе с Констатинтом Симонов был в осажденной Одессе и в Крыму. В 1946-1954гг. работал для журналов «Огонек» и «Смена».

В цифровой коллекции Гарвардского университета есть фотографии Яков Халипа, сделанные в 1945 году в Советской Армении.

Судя по тому, что Яков Халип много снимал в Эчмиадзине - духовной столице Армении, можно предположить, что главной целью его поездки были выборы Католикоса всех армян.

Эту фотографию Халип сделал после выборов.

Фото: Яков Халип

Геворг VI, который с 1941 года занимал пост местоблюстителя Католикоса, в июне 1945 года был избран 129-м главой Армянской Апостольской Церкви членами созванного в Национально-церковного собора.

А на этой фотографии Геворг VI запечатлен после литургии.

Фото: Яков Халип

Так выглядел Кафедральный собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина в 1945 году. Если предположить, что запечатленный на фотографии маленький мальчик жив, сегодня ему должно быть около 80 лет.

Мастеру фотографии удалось «поймать» облака необычной формы, собравшиеся над головой храмом Святой Рипсимэ.

Фото: Яков Халип

Конечно, Якоп Халип делал фотографии и в светской столице Армении.

На этом снимке - глинобитные дома в Разданском ущелье.

Фото: Яков Халип

Вместе с тем, в Ереване строились и новые, красивые дома. Например, это жилое здание на улице Туманяна, которое в 1970-е было известно благодаря расположенному на первом этаже гастроному «Ануш», уступившему в наши дни свое место «Туманян шаурме».

Фото: Яков Халип

А на этой фотографии - здание Центрального банка.

Фото: Яков Халип

Яков Халип делал Армении и портреты.

На этой фотографии - поэт Аветик Исаакян в своем кабинете. По всей видимости, он подписывает фотографию – не исключено, что именно для Халипа.

Фото: Яков Халип

Этот замечательный портрет сделан в Эчмиадзине.

Фото: Яков Халип

А на этой фотографии Яков Халип запечатлел архитектора Норайра Заргаряна.

Фото: Яков Халип

Фотограф побывал и в вузах Армении. На этой фотографии мы видим студентов Ереванского медицинского института на лекции.

Фото: Яков Халип

Ара Тадевосян