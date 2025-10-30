Пашинян: «Мы продолжаем укреплять нашу медийную среду»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Армении «крайне важно развитие плюралистических, прозрачных и независимых СМИ».

«Правительства должны создавать все необходимые условия для обеспечения реальной независимости СМИ. Однако в нынешние меняющиеся времена мы должны обеспечивать независимость СМИ не только от государства. В связи с растущими тенденциями к манипулированию и вмешательству в информационное пространство защита независимости СМИ от других становится вопросом национальной безопасности. И это подводит нас к самым корням медиа и их природе. В чем суть медиа и чему оно должно служить? Я убежден, что роль медиа - служить общественному интересу во всех его аспектах: контролировать деятельность правительства, бороться с коррупцией и содействовать реформам», - сказал Никол Пашинян, выступая 29 октября на Международной конференции высокого уровня по информационной целостности и независимым СМИ в рамках Парижского форума мира.

«После Бархатной революции 2018 года Армения продемонстрировала ощутимый прогресс по всем авторитетным международным индексам, связанным со свободой прессы. Согласно Всемирному индексу свободы прессы, с 2019 по 2024 год Армения поднялась с 80-го на 34-е место среди 180 стран с точки зрения свободы СМИ. Мы продолжаем укреплять нашу медийную среду и поддерживать журналистскую честность как важнейшее общественное благо, осознавая, что демократия - это не конечная цель, а постоянная борьба за защиту и укрепление принципов, на которых она зиждется» - сказал премьер-министр.