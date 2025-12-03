Опубликовано письмо Саргсяна Путину, написанное в августе 2016 года

Сегодня на сайте правительства Армении были опубликованы «Документы переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта».

«Публикуем ряд документов, имеющихся в государственных ведомствах, связанных с переговорным процессом по урегулированию Карабахского конфликта, которые дают представление о содержании переговорного процесса, имевшего место до 2020 года», - говорится в сопроводительной записке.

Среди опубликованных документов - письмо президента Армении Сержа Саргсяна президенту Российской Федерации Владимиру Путину, датированное 5 августа 2016 года.

В письме говорится:

«Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Российская Федерация, как постоянный член Совета Безопасности ООН, последовательно прикладывает усилия по обеспечению стабильности и безопасности в мире. В Армении помнят и Высоко ценят решающий вклад России в прекращение вооруженной фазы Нагорно-карабахского конфликта, а также последовательные шаги по сближению позиций сторон с целью его мирного урегулирования.

В обсуждениях с Вами мы не раз отмечали, что в процессе урегулирования Нагорно-карабахского конфликта необходимо обеспечить баланс интересов сторон конфликта на каждом его этапе, что особенно актуально в условиях крайне высокой степени взаимного недоверия, накопившегося, к сожалению, в обществах. Наиболее детально мы проговаривали эти вопросы в ходе нашей встречи в августе 2014 года в Сочи.

И Мадридские принципы, и так называемый Казанский документ, хотя и далеко не в полной мере отвечали требованиям и ожиданиям армянских сторон, тем не менее были в определенной степени сбалансированы. Армения, как Вы знаете, отказалась от поправок и замечаний к Казанскому документу с условием, что аналогичным образом поступит и Азербайджан. К сожалению, Президент Азербайджана, в очередной раз проигнорировав призывы стран–сопредседателей и международного сообщества, представил в Казани более десяти поправок к ранее согласованным формулировкам. Более того, Азербайджан отказался от самих Мадридских принципов, над которым стороны работали при посредничестве стран–сопредседателей с 2007 года.

Владимир Путин и Серж Саргсян Фото: REUTERS

До последнего времени логика переговорного процесса предполагала сбалансированную, с минимальными рисками для сторон ликвидацию последствий конфликта параллельно с устранением его причин. Азербайджанская формула «сначала территории - потом все остальные вопросы» крайне опасна. Ее реализация привела бы к тому, что Азербайджан на любом этапе мог бы без существенного для себя риска прервать процесс урегулирования или завести его в тупик, выдвигая необоснованные максималистские требования, тогда как Армения и Нагорный Карабах стали бы заложниками процесса.

Все последние годы Баку целенаправленно нагнетал напряженность в зоне конфликта, переросшую в конечном итоге в широкомасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха в начале апреля с.г. К сожалению, и сегодня регулярные угрозы официального Баку, вновь участившиеся случаи нарушения режима перемирия, нарушенный баланс вооружений и вдохновляющие азербайджанское руководство бездарные призывы сопредседателей к сторонам конфликта могут спровоцировать возобновление военных действий.

Проведенные в мае и июне с.г. саммиты по Нагорному Карабаху в Вене и Санкт-Петербурге вселили определенную надежду на то, что будут предприняты шаги по созданию условий для продвижения процесса мирного урегулирования. Однако Баку, как и после всех предыдущих саммитов занял крайне деструктивную позицию, отказываясь от реализации достигнутых договоренностей по созданию механизма расследования инцидентов, расширению возможностей личного представителя действующего председателя ОБСЕ и соблюдению режима прекращения огня.

Меня крайне насторожила вольная интерпретация Президентом Алиевым итогов Санкт-Петербургского саммита. Он заявил, что якобы мы договорились о сдаче 5-и, затем еще 2-ух районов и только после этого будут обсуждены все остальные вопросы. Это либо провокация направленная на срыв процесса, либо попытка зафиксировать запросную позицию на будущее. Во избежание подобных вариантов развития ситуации необходима абсолютная четкость в формулировках.

Трехсторонняя встреча в Санкт-Петербурге в июне 2016 года Фото: REUTERS

Очевидно, что на фоне постоянных угроз применения силы, армянонеиавистической риторики, последовательного отказа от реализации достигнутых договоренностей по обеспечению мер доверия, очень сложно искать и находить компромиссы.

Многоуважаемый Владимир Владимирович,

Весьма признателен за Вашу инициативу придать новый импульс процессу урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. Хотел бы поделиться некоторыми принципиальными соображениями относительно последних идей, представленных министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В представленных идеях, в ответ на серьезнейшие, реально осязаемые шаги армянских сторон от Баку не ожидается никаких встречных уступок. Для нас это означало бы весьма существенное свёртывание «зоны безопасности» Нагорного Карабаха и значительное удлинение ныне самой короткой и относительно укрепленной линии соприкосновения с войсками противника, что привело бы от уже нарушенного баланса вооружений к нарушению военного баланса. Реальна сдача территорий не может быть компенсирована лишь заявлением стран-сопредседателей относительно промежуточного и окончательного статусов Нагорного Карабаха. По сути, Азербайджан не берет на себя четких обязательств относительно будущего референдума в Нагорном Карабахе и промежуточного статуса НК.

Убежден, что, получив 5 районов, Азербайджан стал бы еще более деструктивным. Очевидно, что Баку рассчитывает, получив эти районы, в последующем усилить военное и дипломатическое давление на Армению с целью возврата и других территорий, при этом, со ссылкой на свое внутреннее законодательство, отказаться от решения по окончательному правовому статусу Нагорного Карабаха.

Практически, Алиев требует решения только своих проблем в обмен на аморфную версию промежуточного статуса и абсолютно размытую, полную неопределённостей перспективу референдума, пытаясь подвергнуть ревизии достигнутую еще в мае 2009 года и многократно подтвержденную принципиальную договоренность и по промежуточному, и по окончательному статусам Нагорного Карабаха. Хотя одна определенность есть - это явное стремление азербайджанской стороны жестко ограничить повестку будущего референдума рамками территориальной целостности Азербайджана. По меньшей мере некорректными представляются постоянные ссылки Алиева на Конституцию Азербайджана, как препятствие на пути проведения референдума в Нагорном Карабахе. Это внутренняя проблема Азербайджана.

Владимир Путин и Серж Саргсян Фото: REUTERS

И в Армении, и в Нагорном Карабахе их не меньше. Так, народу Нагорного Карабаха, который еще в 1991 году в полном соответствии с законодательством СССР и международным правом путем референдума самоопределился как независимое государство, ценой тяжелейших потерь отстоял эту независимость и создал дееспособное государство, предлагается новый, отложенный на неопределенный срок референдум. При этом, Алиев исключает возможность проведения референдума даже в отдаленном будущем.

Стороны должны искать пути преодоления существующих препятствий, а не пытаться обосновать невозможность достижения взаимоприемлемых договоренностей юридическими препонами. Взаимные компромиссы возможны лишь при наличии политической воли. Имплементация идей Лаврова будет эффективной лишь при условии четкого принятия Азербайджаном ряда крайне важных для армянских сторон аспектов. В частности, считаем необходимым:

1. Предусмотреть участие Нагорного Карабаха на всех этапах мирного урегулирования.

2. Обозначить, что во всенародном голосовании, выражающем свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха под «населением» понимаются лица любой национальности, проживавшие в НК в 1988 г. в тех же пропорциях, которые существовали согласно последней переписи населения, проводившейся в СССР до начала конфликта. Формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, предполагая возможность выбора любого статуса (эта формулировка присутствует во всех рабочих документах, являвшихся предметом переговоров сторон и переданных для хранения в секретариат ОБСЕ).

3. Зафиксировать, что до определения окончательного правового статуса Нагорного Карабаха Кельбаджарский и Лачинский районы останутся под полным контролем Нагорного Карабаха.

4. Подчеркнуть, что до решения окончательного статуса за Нагорным Карабахом будет закреплен «промежуточный статус».

5. Обозначить, что возвращенные Азербайджану 5 районов должны оставаться демилитаризованными.

6. Заявить, что страны-сопредседатели инициируют в Совете Безопасности ООН принятие санкций против той стороны, которая пойдет на нарушение режима прекращения огня.

7. Заявить, что если Азербайджан не выполнит свои обязательства, то страны-сопредседатели начнут процесс признания независимости Нагорного Карабаха.

Очевидно, что даже при внесении полной ясности в эти вопросы, потребуется серьезные усилия для подготовки общественного мнения в Армении и Нагорном Карабахе. Без такой детализации реализация плана будет изначально обречена на провал, на годы будут отброшены перспективы компромисса, еще более углубится чувство взаимного недоверия между сторонами конфликта.

Многоуважаемый Владимир Владимирович,

Я искренне признателен Вам за Ваши неоценимые усилия в нагорно-карабахском урегулировании, которые вселяют надежду на достижение соглашения и прочный мир. Хочу заверить Вас, что мы крайне заинтересованы в скорейшем решении проблемы и готовы к реальным компромиссам и историческому примирению с Азербайджаном.

С искренним уважением,

Серж Саргсян».