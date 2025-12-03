Опубликованы «Документы переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на сайте правительства Армении были опубликованы «Документы переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта».
В сопроводительной записке говорится:
«Ниже публикуется ряд имеющихся в государственных ведомствах документов, которые касаются переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта и дают представление о его содержании до 2020 года.
Также публикуется ряд имеющихся в публичном доступе документов, непосредственно связанных с первой группой документов».
Первый документ называется «Рекомендации МГ ОБСЕ (2016г.) 2019г.» и состоит из трёх частей. Первая часть датирована июнем 2019 года и включает в себя:
- Декларацию лидеров Армении и Азербайджана о первом этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и дальнейших шагах;
- Заявление Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Францызской Республики в поддержку Декларации о первом этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и дальнейших шагах;
Вторая часть датирована 7 сентября 2016 года и представляет собой проект резолюции Совета Безопасности ООН.
В Декларации, в частности, говорится, что на первом этапе урегулирования Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский и Кубатлинский районы будут возвращены Азербайджану после размещения международных миротворческих сил.
На сайте правительства также опубликовано письмо президента Армении Сержа Саргсяна президенту России Владимиру Путину, написанное в августе 2016 года. В нём, в частности, есть следующие строки:
«Убеждён, что с получением пяти районов Азербайджан стал бы ещё более деструктивным. Очевидно, что Баку рассчитывает, получив эти районы, в последующем ещё больше усилить военное и дипломатическое давление на Армению с целью возврата и других территорий, при этом, со ссылкой на своё внутреннее законодательство, отказаться от решения об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха».
На сайте правительства также опубликованы следующие документы:
Предложения МГ ОБСЕ от 2016 года.
Мадридские принципы
