Опубликованы «Документы переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня на сайте правительства Армении были опубликованы «Документы переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта».

В сопроводительной записке говорится:

«Ниже публикуется ряд имеющихся в государственных ведомствах документов, которые касаются переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта и дают представление о его содержании до 2020 года.

Также публикуется ряд имеющихся в публичном доступе документов, непосредственно связанных с первой группой документов».

Первый документ называется «Рекомендации МГ ОБСЕ (2016г.) 2019г.» и состоит из трёх частей. Первая часть датирована июнем 2019 года и включает в себя:

- Декларацию лидеров Армении и Азербайджана о первом этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и дальнейших шагах;

- Заявление Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Францызской Республики в поддержку Декларации о первом этапе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и дальнейших шагах;

Вторая часть датирована 7 сентября 2016 года и представляет собой проект резолюции Совета Безопасности ООН.

В Декларации, в частности, говорится, что на первом этапе урегулирования Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский и Кубатлинский районы будут возвращены Азербайджану после размещения международных миротворческих сил.

Опубликовано письмо Саргсяна Путину, написанное в августе 2016 года

На сайте правительства также опубликовано письмо президента Армении Сержа Саргсяна президенту России Владимиру Путину, написанное в августе 2016 года. В нём, в частности, есть следующие строки:

«Убеждён, что с получением пяти районов Азербайджан стал бы ещё более деструктивным. Очевидно, что Баку рассчитывает, получив эти районы, в последующем ещё больше усилить военное и дипломатическое давление на Армению с целью возврата и других территорий, при этом, со ссылкой на своё внутреннее законодательство, отказаться от решения об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха».

На сайте правительства также опубликованы следующие документы:

Предложения МГ ОБСЕ от 2016 года.

Пакет предложений России

Казанский документ

Мадридские принципы