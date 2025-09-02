В Степанакерте сносят здание министерства иностранных дел НКР

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Степанакерте начали сносить здание министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики.

«Тот факт, что снос здания начался именно сегодня, символичен. Ведь 2 сентября отмечалась годовщина провозглашения самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана. В этом здании ранее проводились встречи с иностранными проармянскими политиками, посещавшими оккупированные территории, выдавались незаконные визы на въезд и аккредитации иностранным журналистам. Все это было проявлением неуважения к государственному суверенитету Азербайджана.

Фото: Trend

Сидя в этом здании, Давид Бабаян и другие лица, обвиняемые в военных преступлениях против Азербайджана, суд на которыми сегодня продолжается в Баку, заявляли, что азербайджанский флаг может развеваться в Карабахе только в одном случае – при открытии посольства», - пишет агентство Trend.

Оно отмечает, что «на месте снесенного здания будет построено выполненное в современном архитектурном стиле новое трехэтажное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете градостроительства и архитектуры».