Из Арцаха в Армению прибыли 13 550 вынужденных переселенцев

Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 08:00 часов 26 сентября в Армению из Арцаха прибыли 13 550 вынужденных переселенцев.

В правительстве Армении сообщили, что для 11 000 из них собраны регистрационные данные, оценка потребностей 2 550 человек находится в процессе выявления.

Правительство предоставляет жилье всем тем, у кого нет заранее определенного места жительства.