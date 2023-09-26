Из Арцаха в Армению прибыли 13 550 вынужденных переселенцев - Mediamax.am

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Из Арцаха в Армению прибыли 13 550 вынужденных переселенцев


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Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 08:00 часов 26 сентября в Армению из Арцаха прибыли 13 550 вынужденных переселенцев.

В правительстве Армении сообщили, что для 11 000 из них собраны регистрационные данные, оценка потребностей 2 550 человек находится в процессе выявления.

 

Правительство предоставляет жилье всем тем, у кого нет заранее определенного места жительства.

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