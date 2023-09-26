Из Арцаха в Армению прибыли 6650 вынужденных переселенцев

Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 17:00 часов 25 сентября в Армению из Арцаха прибыли 6650 вынужденных переселенцев.

В правительстве Армении сообщили, что для 5580 из них собраны регистрационные данные, оценка потребностей 1070 человек находится в процессе выявления.

Правительство предоставляет жилье всем тем, у кого нет заранее определенного места жительства.