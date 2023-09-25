В населенных пунктах Арцаха обнаружено 106 тел - Mediamax.am

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В населенных пунктах Арцаха обнаружено 106 тел


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. В Арцахе продолжаются поиски военнослужащих и гражданских лиц, погибших в ходе боевых действий и считающихся пропавшими без вести.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщила, что 21 сентября в Ачапнякском районе Степанакерта было обнаружено тело одного гражданского лица.

 

В результате поисков, проведенных 22 сентября, был обнаружен и эвакуирован один раненый военнослужащий из района Гайбалишен Шушинского района, а также тела двух погибших военнослужащих из Чаректара.

 

23 сентября были эвакуированы 68 тел, 4 из которых - гражданские лица села Сарнахпюр Аскеранского района: двое детей и пожилые супруги.

 

В тот же день на территории сел Нахиджеваник и Сарушен были обнаружены двое граждан - их жизням ничего не угрожает.

 

24 сентября в результате поисково-спасательных работ, проведенных в различных направлениях, было эвакуированы 34 тела, а также были обнаружены трое гражданских лиц из села Шош Аскеранского района.

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