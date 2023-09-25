В населенных пунктах Арцаха обнаружено 106 тел

Ереван /Медиамакс/. В Арцахе продолжаются поиски военнослужащих и гражданских лиц, погибших в ходе боевых действий и считающихся пропавшими без вести.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщила, что 21 сентября в Ачапнякском районе Степанакерта было обнаружено тело одного гражданского лица.

В результате поисков, проведенных 22 сентября, был обнаружен и эвакуирован один раненый военнослужащий из района Гайбалишен Шушинского района, а также тела двух погибших военнослужащих из Чаректара.

23 сентября были эвакуированы 68 тел, 4 из которых - гражданские лица села Сарнахпюр Аскеранского района: двое детей и пожилые супруги.

В тот же день на территории сел Нахиджеваник и Сарушен были обнаружены двое граждан - их жизням ничего не угрожает.

24 сентября в результате поисково-спасательных работ, проведенных в различных направлениях, было эвакуированы 34 тела, а также были обнаружены трое гражданских лиц из села Шош Аскеранского района.