Сроков для переезда из Арцаха в Армению не установлено - Mediamax.am

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Сроков для переезда из Арцаха в Армению не установлено


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Ереван /Медиамакс/. Согласно достигнутым соглашениям, сроков переезда из Арцаха в Армению не установлено.

В Информационном штабе Арцаха сообщили, что такая возможность будет предоставлена всем гражданам, желающим переехать из Арцаха в Армению, однако приоритетным будет перемещение в Армению граждан, эвакуированных в результате военных действий, оставшихся без крова и в тяжелом положении и желающих переехать в Армению.

 

«Из-за загруженности дороги Степанакерт-Горис и пробок на дорогах в настоящее время не представляется возможным организовать перевозку раненых, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также обеспечить ввоз необходимых медикаментов и гуманитарных грузов», - говорится в сообщении.

 

В Информационном штабе отметили, что жители устраивают заторы около заправочных станций, парализуя движение транспорта.

 

«Просим во имя избежания несчастных случаев и сохранения жизни пострадавших пока воздержаться от передвижения», - говорится в сообщении штаба.

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