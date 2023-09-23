В расположении российских миротворцев продолжают оставаться 1340 мирных жителей

Ереван /Медиамакс/. В расположении Российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе продолжают находится 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, не имеющих возможность вернуться в свои дома в настоящее время.

Об этом говорится в официальном сообщении РМК.

В нем отмечается, что «военные медики российского медицинского отряда специального назначения ежедневно оказывают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, ранее эвакуированным из районов ведения активных боевых действий».

«Развернут блочно-модульный городок, оснащенный современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии», - говорится в сообщении.