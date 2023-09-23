Нашей целью не является оставить Нагорный Карабах без армян, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной, гуманитарный кризис продолжается».

«Есть надежда на позитивное изменение ситуации - жители смогут получить реальную возможность вернуться в свои дома. Не исключено, что сегодня в Нагорный Карабах поступит более крупная партия гуманитарной помощи», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства. Он не уточнил - откуда в Арцах поступит гуманитарная помощь.

Пашинян повторил свои слова от 21 сентября о том, что «прямой угрозы мирному населению Нагорного Карабаха нет», отметив при этом, что «ситуация динамична и может измениться в любой момент».

«Думаем, что наши соотечественники из Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению, когда будет зафиксирована невозможность их пребывания в Нагорном Карабахе. Нашей целью не является оставить Нагорный Карабах без армян. Мы должны сделать все, чтобы наши соотечественники имели возможность жить в своих домах достойно и без страха», - заключил Никол Пашинян.