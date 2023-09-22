«Главная задача - организованная и безопасная эвакуация людей»

Ереван /Медиамакс/. Президент Степанакертского пресс-клуба Гегам Багдасарян заявил сегодня, что «главной задачей дня является организованная и безопасная эвакуация людей, спасение их жизней».

«Для жизнедеятельности арцахцев нет никаких условий. Из окрестностей города Мартуни азербайджанцы через громкоговорители приказывают людям покинуть город, иначе всех перебьют. Насколько мне известно, Мартакерту дали три дня. Обстреливают Степанакерт с окраин (со стороны Кркжана). Но для эвакуации людей не хватает машин и топлива.

Необходимо принять срочные меры. Властям Арцаха и Армении следует обратиться к международным структурам и потребовать их участия в эвакуации людей. Сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН - самый подходящий повод обсудить это», - написал Гегам Багдасарян.

«Эвакуация невозможна без международного присутствия, поскольку существует ряд препятствий. Самый главный из них - отношение русских (миротворцев-ред.). Русские хотят, чтобы определенное количество людей осталось, чтобы оправдать свое преступное присутствие там. Это реальнoe заложничество, и мы должны говприть об этом. Именно с этой целью русские распространили в Арцахе информацию о том, что Армения не желает принимать людей из Арцаха. Власти Армении должны четко и недвусмысленно заявить миру, что готовы принять людей», - заявил президент Степанакертского пресс-клуба.